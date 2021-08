Plus de souplesse dans le recrutement des joueurs étrangers de la Botola

Réunion du Comité directeur de la FRMF

27/08/2021

Le Comité directeur de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) s’est réuni jeudi 26 août 2021 par visio-conférence sous la présidence de Fouzi Lekjaa.



A l’ouverture des travaux de cette réunion, M.Lekjaa a félicité le Raja Club Athletic (RCA) vainqueur samedi dernier de la Coupe arabe Mohammed VI des clubs champions.

Les points à l’ordre du jour de la réunion ont ensuite été abordés :



– Joueurs étrangers et les matchs internationaux :

La Commission chargée de la thématique de la participation des joueurs professionnels étrangers au championnat national a soumis son rapport au Comité directeur de la FRMF et après un long débat il a été approuvé ce qui suit :



Botola Pro1 et 2 :

Cinq joueurs étrangers peuvent être inscrits sur la feuille de match dont le gardien de but. Le nombre de joueurs autorisés à être sur l’aire de jeu est de quatre éléments.

Division amateurs :

Cinq joueurs étrangers peuvent être inscrits sur la feuille de match dont le gardien de but. Quatre joueurs étrangers au maximum peuvent fuguer parmi les onze titulaires durant toute la rencontre.



Amateurs 1 et 2 :

Trois joueurs étrangers peuvent être inscrits sur la feuille de match dont le gardien de but deux d’entre eux peuvent être titulaires . Le nombre maximum des joueurs étrangers présents sur l’aire de jeu est fixé à deux éléments en respectant les critères des âges fixés pour ces deux compétitions.

En cas de non respect de ces directives, le club fautif aura un match perdu conformément aux dispositions des règlements de la FRMF.



D’autre part, le Comité directeur a supprimé, selon les recommandations de la Commission, la condition d’enregistrement des nouveaux joueurs étrangers aux championnats nationaux sous réserve de participation à plusieurs matchs internationaux.



Source : frmf.ma