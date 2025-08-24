Plus de 800 artistes au 20ème Festival international des arts urbains

24/08/2025

La 20ème édition du Festival des cultures urbaines (FMUD), aura lieu du 6 au 15 septembre prochain à l'initiative de l'Association marocaine de la jeunesse pour la danse libre urbaine.



Plus de 800 artistes et athlètes marocains et étrangers prendront part à ce festival, "devenu au fil des ans un moment fort qui réunit artistes, danseurs, rappeurs et professionnels du graffiti, du beatbox et des sports urbains du monde entier", indique un communiqué des organisateurs.



Selon la même source, un programme riche est élaboré pour le succès de cette édition avec des compétitions nationales en graffiti, sport de rue, rap, beatbox, batocada ainsi que des compétitions internationales dans divers genres de danse libre urbaine (breaking et hip-hop).



Le festival prévoit également la réalisation de fresques murales et l'organisation de résidences d'art, des soirées musicales, des spectacles de rue et des ateliers de composition en arts urbains et sports ainsi qu’un défilé artistique qui devrait partir de Cornet Park, en passant par la place Mauritanie et la rue Hassan II jusqu'à l'Institut français.



Initiée avec le soutien de plusieurs partenaires nationaux et internationaux, cette édition sera marquée aussi par l’organisation d’une caravane socioculturelle et sportive touchant les villes de Taza, Dar Om Sultan, Al-Mahast, Azrou, Ouislan, Ain Leuh, Moulay Driss Zerhoun et Meknès.



Une cinquantaine d’experts et de juges nationaux et internationaux prendront part à cette édition, dont le programme Caravane socioculturelle et artistique bénéficiera à 3000 enfants, indique-t-on de même source.



En vingt ans, soulignent les organisateurs, le festival a prouvé que la culture urbaine est une langue universelle capable de rapprocher les générations et de construire des ponts entre les cultures. Il est également l’occasion de mettre l'accent sur le rôle central de la jeunesse dans l'expression artistique.