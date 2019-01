Plus de 731.000 ha emblavés en céréales dans la région Fès-Meknès

18/01/2019

731.500 hectares ont été emblavés en céréales au 9 janvier 2019 dans la région Fès-Meknès, soit 102 % de la superficie programmée au cours de la campagne agricole 2018-2019.

Selon un rapport sur la situation de la campagne agricole actuelle dans la région, la Direction régionale de l'agriculture (DRA) fait état de 717.400 ha en bour et 14.100 ha irrigués, répartis entre blé tendre 370.600 ha (101 %), blé dur (134.600 ha/ 103 %) et orge (226.300 ha/102 %).

Quant à la situation des travaux de sol, rapporte la MAP, le document fait état d’une superficie travaillée estimée, au 9 janvier, à 1.054.550 ha. Cette superficie est répartie entre les provinces et préfectures de Meknès (117.500 ha), El Hajeb (125.500 ha), Ifrane (106.000 ha), Fès (145.050 ha), Sefrou (99.500 ha), Boulemane (15.800 ha) et Taounate (286.500 ha).

Sur les 364.567 quintaux d’engrais disponibles, la DRA indique que 193.225 quintaux ont été vendus durant la même période.

L’état végétatif des céréales demeure ‘’très bon’’ à la faveur des importantes précipitations qui se sont abattues en début de saison sur la région et qui ont porté le cumul pluviométrique moyen au 9 janvier à 275,81 mm, soit une hausse de plus de 69% par rapport à la campagne précédente.

La province d’Azrou a enregistré le cumul pluviométrique le plus important avec 401,1 mm. Le plus bas a été enregistré à Outat Lhaj avec 64,8 mm.

La culture des céréales a enregistré ‘’une grande avancée’’ à la faveur des projets réalisés dans le cadre du Plan Maroc Vert, qui a permis notamment le renforcement de la mécanisation, l’utilisation des semences sélectionnées et l’augmentation du rendement, selon la direction régionale.

« Le secteur agricole est l’un des secteurs prometteurs de la région. En effet, la superficie agricole utile au niveau de la région Fès-Meknès est estimée à 1.335.639 hectares, soit 15% de la superficie agricole utile nationale ».