Plus de 656.000 ha seront emblavées en céréales dans la région Fès-Meknès

10/12/2021

Plus de 656.000 hectares seront emblavés en céréales d'automne, au cours de la saison 2021-2022 au niveau de la région Fès-Meknès, selon les prévisions de la direction régionale de l'agriculture.



Un total de 206.885 ha ont été travaillés jusqu'à présent, dont une superficie bour estimée à plus de 204.000 Ha, précise la direction régionale de l'agriculture de Fès-Meknès, où la production moyenne avoisine les 2 millions de tonnes, dont plus de 1,89 Million/T au niveau des superficies bour. Les superficies cultivables se concentrent, selon la même source, au niveau des préfectures et des provinces de Taounate, Taza, El Hajeb, Meknès et Sefrou.



La culture des céréales a enregistré '’une grande avancée’’ à la faveur des projets réalisés dans le cadre du Plan Maroc Vert, qui a permis notamment le renforcement de la mécanisation, l’utilisation des semences sélectionnées et l’augmentation du rendement, rapporte la MAP.



L’agriculture constitue un véritable levier économique pour la Région avec une contribution de 21,1pc au PIB régional. Elle est classée au 2ème rang en termes de contribution au PIB agricole national. Ces performances sont atteintes grâce notamment à la diversité du climat et du milieu naturel, la fertilité des sols, ainsi que la disponibilité des ressources hydriques souterraines et superficielles importantes. Ces potentialités confèrent à la Région un cadre approprié à l’investissement et favorisent une diversité des filières de production agricole.



Fès-Meknès est devenue le 3ème bassin de production au niveau national, avec une superficie agricole utile de l’ordre de 1,3 Million ha, dont 15 pc irriguée et une dynamique agro-industrielle importante autour de filières agricoles, comme le lait, l’olivier et les céréales.