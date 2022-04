Plus de 430.000 entreprises opérent dans les secteurs non agricoles et non financiers en 2019

L “ 'ensemble des entreprises emploient 3.147.450 salariés et réalisent un chiffre d'affaires cumulé global de 1.742,2 MMDH

24/04/2022

Le nombre des entreprises opérant dans les secteurs marchands non agricoles et non financiers au Maroc s'est établi à 431.811 entités en 2019, selon l'Observatoire marocain de la très petite, petite et moyenne entreprise (OMTPME).



L'ensemble de ces entreprises emploient 3.147.450 salariés et réalisent un chiffre d'affaires (CA) cumulé global de 1.742,2 milliards de dirhams (MMDH), dont 304,3 MMDH à l'export, générant, ainsi, 377,5 MMDH de valeur ajoutée, précise l'OMTPME qui vient de publier un cahier sectoriel des entreprises opérant dans les secteurs marchands non agricoles et non financiers au titre des exercices 2019 et 2020.



La répartition des entreprises par secteur révèle que celles-ci sont concentrées principalement dans le "Commerce, réparation d'automobiles et motocycles", la "Construction" et dans les "Transports & Entreposage", avec des parts respectives de 34,5%, 15,6% et 10,1%, ajoute la même source.



Pour ce qui est de la répartition du chiffre d'affaires, les secteurs prépondérants sont le "Commerce, réparation d'automobiles et motocycles" avec 644,1 MMDH (37% du CA global), suivi de l'"Industrie manufacturière" avec 362,2 MMDH (20,8%) et de la "Construction" avec 226,2 MMDH (13%), rapporte la MAP.



La ventilation sectorielle des salariés révèle que l'"Industrie manufacturière" génère 625.148 emplois, soit près de 20% des emplois des secteurs considérés. Elle est suivie par le "Commerce, réparation d'automobiles et motocycles » et par la "Construction", avec 17,9% et 17,1% respectivement.



La répartition régionale des salariés des secteurs marchands non agricoles et non financiers montre que la région Casablanca-Settat concentre 46,3% des salariés, suivie de Rabat-Salé-Kénitra avec 15% et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima avec 12,7%.



En outre, la répartition des salariés par classe d'effectifs fait ressortir que les entreprises employant plus de 500 salariés concentrent 41,2% de l'emploi total des secteurs marchands non agricoles et non financiers, suivies des entreprises dont l'effectif est compris entre 101 et 500 salariés avec près de 21,1% et de celles employant entre 0 et 10 salariés avec 16,1%, précise l'OMTPME.



S'agissant de l'évolution du nombre des emplois déclarés, l'ensemble des secteurs d'activités ont pu retrouver un niveau quasi-similaire à celui de l'année antérieure, à l'exception des secteurs de l'"Hébergement et restauration", des "Industries extractives", de l'"Information et communication", de l'"Industrie manufacturière" et les "activités spécialisées, scientifiques et techniques", qui ont terminé l'année avec des baisses respectives de 6,6%, 6,1%, 4,3%, 3,3% et 2,9%.