Plus de 3.700 bénéficiaires de 4 caravanes médicales dans la province de Ouarzazate

22/09/2023

Un total de 3.742 personnes issues des communes territoriales de la province de Ouarzazate les plus touchées par le séisme, survenu le 8 septembre, ont bénéficié des quatre caravanes médicales pluridisciplinaires organisées, du 15 et 19 septembre courant.



Initiées, en application des Hautes Orientations Royales, par la délégation provinciale de la santé et de la Protection sociale de Ouarzazate, en coordination avec les autorités locales, ces caravanes médicales ont permis de réaliser 3.252 consultations couvrant diverses spécialités.



Ces caravanes médicales, qui ont mobilisé d'importants moyens logistiques et humains pour répondre aux besoins des populations sinistrées en matière de soins de santé, ont fait escale dans les communes territoriales de Telouet, dont la population est estimée à 14.060 habitants, de Khouzama (7.490), de Tidili (15.285) et d'Imi N'oulaoune (21.061). Plus de 90 médecins des secteurs public et privé, infirmiers et cadres de la santé ont participé à cette initiative, dont le déploiement a nécessité la mise en place de cinq unités médicales mobiles, comprenant un laboratoire de biologie médicale et des modules de radiologie, de gynécologie, d’ophtalmologie et de médecine dentaire.



Les consultations médicales dispensées au profit des bénéficiaires ont porté sur diverses spécialités médicales telles que la cardiologie, la gastro-entérologie, la neurologie, la pneumo-phtisiologie, la psychologie et la santé environnementale.



A cette occasion, d’importantes quantités de médicaments ont été distribuées au profit des personnes ciblées, outre une assistance psychologique à celles qui ont été affectées par le séisme. Selon Hicham El Idrissi, chargé de communication à la délégation provinciale de la santé et de la Protection sociale, l'objectif initial derrière l'organisation de ces caravanes médicales a été atteint, à savoir rapprocher les services sanitaires et psychologiques des citoyens touchés par le tremblement de terre.



L’ensemble des catégories sociales ciblées ont bénéficié des actions entreprises dans le cadre de ces caravanes, a-t-il ajouté dans une déclaration à la MAP, mettant l'accent sur l'importance de la mobilisation d’équipes spécialisées en psychologie au profit de ces populations.



Parallèlement aux soins médicaux, poursuit M. El Idrissi, des activités ludiques et des séances d’accompagnement psychologique ont été assurées au profit des enfants dans le but de les aider à surmonter cette épreuve. Cette initiative a eu un impact considérable sur les personnes ciblées qui ont exprimé leur reconnaissance et gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour Sa Haute sollicitude envers les populations sinistrées.