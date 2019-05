Plus de 2,3 millions de passagers ont transité par les aéroports marocains en avril

21/05/2019

Les aéroports du Royaume ont enregistré, en avril dernier, un volume de trafic commercial de 2.307.558 passagers, soit une augmentation de 14,64% par rapport à la même période de l'année 2018.

La majorité des aéroports ont enregistré des taux de croissance à deux chiffres : Aéroports de Marrakech (+24,31%), Rabat-Salé (+19,22%) Tanger (+19,11%), Nador (+16,89%), Agadir (+10,73%) et Fès (+10,04%), précise l’Office national des aéroports (ONDA) dans un communiqué.

Le trafic domestique a connu une forte croissance de l'ordre de 30,15% par rapport à la même période de l’année 2018, atteignant ainsi 313.246 passagers accueillis, souligne le communiqué, notant qu'avec 1.994.312 passagers accueillis, le trafic aérien international a connu également une hausse de 12,53% par rapport à la même période de l'année précédente.

Le marché européen qui représente plus de 80 % du total du trafic aérien international, a connu une forte hausse de 12,46%. De même pour le trafic aérien avec les marchés du Moyen et d’Extrême Orient et de l'Amérique du Nord avec respectivement +23,75% et +18,83%.

Durant le même mois, il y a eu 17.654 mouvements d’avions, soit une hausse de 12,68% par rapport à la même période de l’année 2018. La part de l’aéroport Mohammed V est de 43,41% de ce trafic, suivi de Marrakech-Menara de 23,01% et Agadir Al Massira de 7,81%, relève la même source. Le trafic des avions commerciaux ayant survolé l'espace aérien marocain a connu, durant le mois d'avril, une évolution de l’ordre de 2,3 % par rapport à la même période de l’année écoulée, s'établissant ainsi à 19.173 mouvements.

Le trafic fret a enregistré durant le mois d'avril 2019 une forte augmentation de 18,93% par rapport à la même période de l’année précédente. Il a ainsi atteint 8.923,50 tonnes en avril 2019 contre 7.503,19 tonnes en avril 2018, selon l'Office.