Plus de 22.000 étrangers croupissent dans les geôles sud-africaines

24/01/2025

Un total de 22.612 détenus étrangers croupissent actuellement dans les établissements pénitentiaires en Afrique du Sud, dont 690 purgent des peines de prison à perpétuité, a révélé mercredi la Commission des services correctionnels du Parlement.



S'exprimant devant l’Assemblée nationale, la présidente de la Commission, Kgomotso Ramolobeng, a fait part de ses inquiétudes concernant la surpopulation dans les prisons, soulignant la contribution significative des ressortissants étrangers à ce problème.



«Le ministère des Services correctionnels avait effectué des visites de contrôle dans les prisons et avait constaté que la plupart des établissements abritaient des ressortissants étrangers, principalement incarcérés pour vol et immigration illégale», a-t-elle déclaré. Elle a souligné que les établissements pénitentiaires abritent désormais environ 156.000 détenus, bien qu'ils ne disposent que de 105.474 lits disponibles pour l'exercice 2024.



D’autres problèmes contribuent à la surpopulation carcérale, a expliqué Mme Ramolobeng, citant notamment les détenus qui ont obtenu une libération sous caution mais n’ont pas les moyens de payer, les détenus qui devraient être dans des établissements psychiatriques et le grand nombre d’étrangers dans les prisons.



La responsable a déclaré, à cet égard, que diverses stratégies sont mises en œuvre pour remédier au surpeuplement dans les prisons. Il s’agit, notamment, de gérer les niveaux de personnes en attente de procès, ainsi que les délinquants condamnés en améliorant le recours à la surveillance correctionnelle communautaire, la libération conditionnelle et les transferts entre centres correctionnels, afin d’établir un certain degré d’uniformité.



«Il s’agit également d’encourager le débat parmi les Sud-Africains sur la valeur de l’incarcération en tant que peine et de promouvoir des sanctions appropriées davantage axées sur la réhabilitation», a déclaré la présidente de la Commission des services correctionnels du Parlement.