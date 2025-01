Plus de 200.000 réfugiés syriens sont rentrés chez eux depuis la chute d'Assad

20/01/2025

Plus de 200.000 réfugiés syriens sont retournés dans leur pays depuis la chute de Bachar al-Assad début décembre, a annoncé samedi l'ONU, avant une visite du Haut-Commissaire aux réfugiés, Filippo Grandi, dans le pays et la région.



Entre le 8 décembre 2024 et le 16 janvier 2025, quelque 195.200 syriens étaient rentrés dans leur pays, selon le tableau de bord du HCR publié par M. Grandi sur le réseau social X. "Bientôt, je me rendrai en Syrie - et dans les pays voisins - alors que le HCR renforce son soutien aux rapatriés et aux communautés d'accueil", a-t-il écrit.



Plusieurs centaines de milliers de syriens avaient aussi fui les bombardement israéliens au Liban et étaient retournés dans leur pays même avant qu'une coalition menée par le groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham (HTS) ne force Bachar al-Assad à fuir, plus de 13 ans après la répression sanglante de manifestations anti-Assad ayant déclenché une guerre qui a fait plus de 500.000 morts.



Depuis 2011, des millions de syriens ont fui la guerre civile, la crise économique et humanitaire pour trouver refuge dans les pays voisins et au-delà.

La Turquie voisine, qui partage une frontière de plus de 900 km avec la Syrie, accueille toujours sur son sol quelque 2,90 millions de Syriens ayant fui à partir de 2011.



Les autorités turques, qui espèrent le retour en Syrie d'importants contingents de réfugiés afin d'atténuer le fort sentiment anti-Syriens dans la population, permettent à un membre de chaque famille de réfugiés de se rendre en Syrie et revenir à trois reprises jusqu'au 1er juillet 2025 afin de préparer leur réinstallation.