Plus de 190.000 femmes bénéficiaires des projets de l'INDH à Sidi Slimane

11/03/2022

Le comité provincial de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) de Sidi Slimane a dressé le bilan des projets réalisés dans la période 2019-2021 pour plus de 190.000 femmes bénéficiaires, lors d'une rencontre organisée jeudi en célébration de la Journée internationale de la femme.



Cette rencontre, initiée en partenariat avec l'association Care sous le signe "Autonomisation économique des femmes: ambition pour l'égalité et créativité pour le changement et le développement économique et social", a été l'occasion de mettre en avant les engagements de l'INDH aux côtés de ses partenaires en termes de promotion des rôles des femmes dans divers domaines, dont le développement humain.



Les programmes de l'Initiative durant la période 2019-2021 ont porté sur bon nombre de projets et d'activités de grande importance au niveau de la province de Sidi Slimane, soit 123 projets d'un coût total de près de 92 millions de dirhams, bénéficiant à plus de 190.000 femmes de toutes les tranches d'âge.



Le bilan des réalisations comprend également des projets ayant contribué à la "généralisation de l'enseignement préscolaire en milieu rural" dans la province durant les années précitées.



Ces programmes intéressent divers volets dont la lutte contre les déficits en matière des infrastructures et des services de base, d'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité, d'amélioration des revenus et d'insertion économique des jeunes ainsi que dans le domaine de la promotion du capital humain.



Dans ce contexte, la responsable du service communication de la préfecture de Sidi Slimane, Amal Benabdi, a indiqué dans une déclaration à la chaine de l'information en continu de MAP M24, que "l'Initiative nationale pour le développement humain a accordé la priorité absolue à l'autonomisation des femmes à travers ses quatre programmes". Et d'ajouter que "les femmes jouent un rôle clé dans l'éducation des enfants et l'investissement dans le capital humain des jeunes générations".



Selon Mme Benabdi, cette rencontre offre l'opportunité de présenter le bilan des travaux de cette étape de la mise en oeuvre des projets dédiés à la femme, d'une part, et d'échanger sur les problématiques rencontrées par les femmes entrepreneurs dans le monde rural, d'autre part.



De son côté, la coordinatrice du projet Care, Khadija Zahrawi, a souligné que l'association travaille, entre autres, en faveur de l'autonomisation économique et sociale des femmes dans les zones rurales, en partenariat avec l'INDH en tant que partenaire principal, relevant que les actions menées dans la province de Sidi Kacem depuis 2018 a permis de favoriser une réelle dynamique de développement des capacités féminines sur les plans personnel et entrepreneurial.



Cette rencontre a été en outre l'occasion de présenter les résultats des projets réalisés au niveau provincial et de favoriser un espace d'échange d'idées et d'expériences, a-t-elle ajouté, notant que le partenariat entre l'association et l'Initiative permet à de nombreuses femmes de promouvoir leurs capacités personnelles, de développer leurs moyens et l'esprit d'entreprise.



Par la même occasion, des expériences réussies de femmes porteuses de projets dans certaines zones rurales de la région ont été mises en valeur.



A cet égard, la responsable des coopératives "Khoyoute Al Amal" et "Azzohour Hassnaouia", Naima Assamadi, a indiqué dans une déclaration similaire que "les femmes travaillant de façon saisonnière dans le domaine de cueillette des fleurs, ont pu bénéficier d'un fonds d'épargne leur permettant de créer des coopératives, ajoutant qu'elles ont suivi des formations en matière de gestion et de valorisation de produits extraits de fleurs.



Cette réunion a mis en avant l'importance de l'autonomisation économique des femmes et le grand rôle qu'elles jouent pour améliorer leurs conditions de vie et leur environnement familial, faisant des femmes un levier essentiel dans le développement de la famille et du capital humain en général.

​Divers

Convention



L’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Marrakech-Safi et l’Association "Solidarité partenariat France/Maroc" ont procédé, jeudi à Marrakech, à la signature d'une convention de partenariat dans le cadre de la gestion du projet "Programme d’accès à l’eau en milieu scolaire" (PAEMS).



Signée par le directeur de l’AREF de Marrakech-Safi, Ahmed Karimi, et le coordinateur de l’ONG française "Le Partenariat" et de son antenne marocaine "Solidarité et partenariat France/Maroc" (SPFM), Ronan Briand, cette convention s’inscrit dans le cadre de la vision 2015-2030 pour l’éducation, qui prévoit d’améliorer les infrastructures et bâtiments, dans le but de "garantir l’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’électricité dans les écoles, notamment dans les zones rurales et enclavées de la région Marrakech-Safi".



Cet accord a pour objectif de définir les engagements des parties dans le cadre de la gestion du projet PAEMS au sein des provinces relevant de la région Marrakech-Safi.



En vertu de ce partenariat, l’Association SPFM s’engage à assurer le suivi des écoles qui ont bénéficié de l’intervention du PAEMS durant sa période de financement par l’Agence française de développement (AFD) (2012-2021), partager et diffuser la méthodologie et les outils développés dans le cadre du PAEMS en collaboration avec l’AREF afin de mieux éclairer et encadrer les interventions de raccordement et de mise à niveau des écoles rurales dans la région.



NARSA



L'Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) a lancé, jeudi à Tiflet, la première édition du Village de la sécurité routière, dans le cadre de la Stratégie nationale de la sécurité routière (2017-2026) et la mise en œuvre de son Plan d'action 2022.



Tenue dans le sillage de la célébration de la Journée nationale de la sécurité routière, sous le thème "Pour la vie", cette édition de trois jours (09-11 mars) est le fruit d'un partenariat avec le Conseil communal de Tiflet, sous la supervision du gouverneur de la province de Khémisset, Mansour Kartah, et en coordination avec les associations de la société civile œuvrant dans ce domaine.



Ainsi, la NARSA, les représentants du département de la Santé, de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), de la Gendarmerie Royale, de la Protection civile et des associations se sont associés pour mettre en œuvre cette action, qui comporte de nombreux ateliers (simulateurs de conduite, véhicule tonneau, alcootest, équipements de sécurité, ainsi que des parcours etc.) mais aussi des pistes vélos et cyclos.



La délégation qui a assisté au lancement de ces activités, s'est enquise des missions assurées par les différents services impliqués dans la sécurité routière, qui ont fourni des explications sur les mesures prises en termes de répression des infractions et de sensibilisation des usagers de la route.



Aussi, le village propose des séances de formation et de sensibilisation au profit des enfants, dans le souci de les initier aux bons comportements et au respect du Code de la route. Cette première édition se veut une large opération de prévention et de sensibilisation aux dangers de la route pour les usagers vulnérables (piétons, cyclistes, deux-roues motorisés) notamment lors de leurs déplacements en milieu urbain et périurbain.