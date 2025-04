Plus de 160.000 e-visas délivrés en 2024 au profit de 111 nationalités

16/04/2025

La ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a indiqué, lundi à la Chambre des représentants, que plus de 160.000 visas électroniques (e-visas) ont été délivrés en 2024 au profit de 111 nationalités, soit une hausse de 6% par rapport à 2023.



En réponse à une question orale sur le taux de retour des touristes étrangers au Maroc, posée par le groupe Authenticité et Modernité, la ministre a fait savoir que dans le cadre de la feuille de route 2023-2026 du tourisme, plusieurs mesures ont été prises pour encourager le retour des touristes étrangers, précisant que ce taux atteint actuellement 36%, contre 34% avant la pandémie de Covid-19.



Cette progression constitue une évolution "très importante" qui a été accompagnée d'une hausse du nombre de touristes, de la diversification des marchés émetteurs, notamment américains et asiatiques, ainsi que de la signature de partenariats stratégiques avec plusieurs acteurs internationaux, en plus du renforcement de la capacité aérienne à travers l’ajout de nouvelles liaisons, a-t-elle expliqué.



En outre, Mme Ammor a rappelé le lancement de larges campagnes de promotion, dont la campagne phare "Maroc, Terre de Lumière" qui a couvert 20 destinations touristiques à travers des supports numériques et des écrans géants dans les grandes capitales mondiales, notant que grâce aux partenariats conclus avec les compagnies aériennes, la capacité de transport aérien a augmenté de 20% entre 2023 et 2024.