Plus de 1,3 MMDH pour l'approvisionnement en eau potable dans la région de Fès-Meknès

20/08/2019

Une enveloppe de 1,342 milliard de dirhams (MMDH) est consacrée à l’approvisionnement en eau potable des populations de plusieurs douars répartis sur l’ensemble des préfectures et provinces de la région Fès-Meknès.

Ce projet fait l’objet d’une convention de partenariat approuvée par le conseil régional de Fès-Meknès lors de sa session de juillet, laquelle regroupe l’ensemble des opérations liées à l’approvisionnement en eau potable dans la région, notamment celles programmées dans le cadre du programme relatif à la réduction des disparités territoriales et sociales dans le monde rural (2017-2023).

Le projet porté par le conseil de la région (842,47 MDH) et l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) vise à réaliser l’infrastructure nécessaire (réservoirs, réseaux de distribution, raccordement, etc.) à l’approvisionnement en eau potable des populations ciblées, rapporte la MAP.

Une enveloppe globale de 6,83 milliards de dirhams (MMDH) a été allouée à la mise en œuvre du programme relatif à la réduction des disparités territoriales et sociales dans le monde rural (2017-2023) dans la région de Fès-Meknès, rappelle-t-on. La répartition financière par secteur fait ressortir une prédominance des projets relatifs à la réalisation des routes et des pistes rurales avec suivis de l’électrification rurale, l’eau potable, l’éducation et la santé.

Le programme de la réduction des disparités territoriales et sociales dans le monde rural touche à plusieurs domaines, notamment le soutien à l’accès aux services de base (routes rurales, électrifications et eau potable), la scolarisation et l’accès aux soins de santé.

Il a pour objectif le désenclavement des habitants des zones rurales et montagneuses, la préparation des conditions nécessaires pour renforcer et diversifier le potentiel économique de ces zones et le renforcement de l’accès des populations locales aux services de base.