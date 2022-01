Plus de 12.000 saisonnières marocaines pour la campagne de cueillette des fruits rouges en Espagne

13/01/2022

Un premier contingent composé de 830 saisonnières marocaines qui travailleront dans les plantations de fruits rouges dans le Sud de l'Espagne est arrivé, mercredi soir, au port d'Algésiras, a indiqué la sous-délégation du gouvernement espagnol à Huelva.



Au total, 12.300 travailleuses marocaines, soit quasiment le même contingent que la saison dernière, apporteront leur contribution au bon déroulement de la campagne de récolte de fraises et de fruits rouges en Andalousie dans le cadre de la campagne agricole de cette année.



L'arrivée des saisonnières marocaines, prévue initialement fin décembre dernier, été reportée en raison de la situation internationale liée à la propagation de la pandémie du Covid-19.



Les bénéficiaires de cette opération arriveront en Espagne à bord d’environ 15 ou 16 navires avec une capacité comprise entre 800 et 1.000 personnes par navire, selon l'association agraire des jeunes agriculteurs de Huelva (Asaja-Huelva), précisant que ces navires transporteront seulement les ouvrières marocaines.



Après ce premier contingent, l'ensemble du dispositif se poursuivra avec l'arrivée programmée d'un bateau chaque semaine jusqu'à ce que la fréquence soit doublée à la fin du mois de janvier.



En février, la cadence sera accélérée avec deux bateaux par semaine. Le nombre des travailleuses saisonnières augmentera lors des mois de mars et avril coïncidant avec la phase la plus importante de cette campagne agricole concernant les fruits rouges.



Des consultantes du Plan éthique, travail et responsabilité sociale de l’association interprofessionnelle de la filière de la fraise (Prelsi) ont été désignées pour collaborer dans l’accueil des saisonnières marocaines afin d’accélérer les procédures d’entrée au niveau de l’aéroport d’Algésiras.