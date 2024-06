Plus de 1,1 million de livres vendus au SIEL 2024

04/06/2024

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a indiqué lundi à Rabat que plus de 1.100.000 livres ont été vendus, lors du 29ème Salon international de l'édition et du livre (SIEL-2024), organisé du 09 au 19 mai dernier dans la capitale du Royaume.



En réponse à une question orale à la Chambre des représentants sur le bilan du Salon, M. Bensaid a ajouté que le chiffre d’affaires réalisé durant cette édition a dépassé les 120 millions de dirhams, soulignant que ce chiffre "important pour les éditeurs et les auteurs" reflète l'intérêt porté par les Marocains pour le livre et la lecture, à l’ère de la technologie et de l’intelligence artificielle.



Il a rappelé, dans ce sens, que le nombre de visiteurs du SIEL a dépassé les 316.000, soit une hausse de 32% par rapport à l’édition précédente, notant que depuis son organisation à Rabat, le Salon a adopté pour la première fois des techniques développées pour le décompte des visiteurs.



Par ailleurs, M. Bensaid a affirmé que le 29ème SIEL a connu un succès significatif à plusieurs niveaux, notamment en termes de nombre de visiteurs, de qualité des conférences et rencontres scientifiques, ainsi que de chiffre d'affaires.



En réponse à une autre question sur la "Problématique de la fermeture des maisons de jeunes dans certaines villes et provinces du Royaume", le ministre a souligné que son département œuvre pour parvenir à une solution adéquate à cette problématique, relevant que des efforts considérables ont été déployés en ce sens par le biais du recrutement de cadres administratifs selon les postes budgétaires consacrés au secteur.



Le ministère s'est associé aux autorités locales et aux organisations de la société civile pour mettre des fonctionnaires à la disposition des maisons de jeunes fermées, a-t-il indiqué, notant que pendant le mandat du gouvernement actuel, le nombre de maisons de jeunes fermées a été réduit de 146 à 75.



Le ministère a mis en place une application spéciale pour assurer le suivi quotidien des maisons de jeunes afin de trouver des solutions pour les structures fermées, tout en développant des programmes d'animation au sein de ces maisons, en particulier en ce qui concerne l'inclusion économique des jeunes par le biais d'ateliers de formation dans plusieurs domaines, y compris la création de petites entreprises.



Selon les données présentées par M. Bensaid, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication compte 762 maisons de jeunes réparties sur les différentes régions et provinces du Royaume, dont 57 % sont dans les villes et 43 % en milieu rural.