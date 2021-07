Plus de 1.000 soldats afghans fuient au Tadjikistan après des combats avec les talibans

06/07/2021

Plus d’un millier de soldats afghans se sont mis à l’abri au Tadjikistan dans la nuit de dimanche à lundi après des combats avec les talibans, a annoncé le Comité d’Etat pour la sécurité nationale de ce pays d’Asie centrale. Selon ce communiqué des services de sécurité tadjiks, cité par l’agence de presse publique Khovar, “1.037 soldats des troupes gouvernementales afghanes ont battu en retraite sur le territoire du Tadjikistan pour sauver leur vie après des affrontements armés avec les talibans”. Le communiqué ajoute que “les combattants talibans ont pris le contrôle total” de six districts de la province de Badakhshan, dans le nord-est de l’Afghanistan, représentant 910 km de frontière commune avec le Tadjikistan. Plusieurs centaines de soldats afghans avaient déjà traversé la frontière pour fuir l’offensive des talibans dans le pays ces dernières semaines. Le Tadjikistan les a toujours laissé passer, évoquant “le principe de bon voisinage et le respect de la position de non-ingérence dans les affaires internes de l’Afghanistan”. Les talibans tiennent déjà depuis fin juin le poste-frontière le plus important avec le Tadjikistan et les autres voies de passage en direction de ce pays, ainsi que les districts qui conduisent à la grande ville afghane de Kunduz, distante d’une cinquantaine de kilomètres. Les talibans multiplient leurs offensives depuis le début, en mai, du retrait des soldats américains qui doit être terminé ces prochains jours. Face aux débâcles successives enregistrées par l’armée afghane, en particulier dans les provinces du Nord, le Pentagone a annoncé un possible “ralentissement” des opérations et le chef des forces américaines en Afghanistan, le général Scott Miller, n’a pas exclu mardi des frappes aériennes contre les talibans.