Plongée au cœur de l'univers dynamique de la construction

Les portes du 19ème Salon international du bâtiment sont ouvertes

22/11/2024

Les acteurs locaux et internationaux du BTP réunis autour des dernières innovations et pratiques en matière de construction durable

La 19ème édition du Salon international du bâtiment (SIB) a ouvert ses portes, mercredi 21, dans une ambiance à la fois conviviale et professionnelle, au Parc d’exposition Mohammed VI d’El Jadida.Acteurs clés du secteur du bâtiment et de la construction, entreprises privées, organismes publics, architectes, ingénieurs, fournisseurs et décideurs venus des quatre coins du monde, prennent part à cette édition qui offre une opportunité unique de partager leur expertise et de construire ensemble l’avenir du bâtiment.Placée sous le thème « Mise en œuvre maîtrisée, matériaux et bâtiments valorisés», l’édition de cette année est organisée, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, par le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville et l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE).Le SIB 2024 « met en lumière les avancées technologiques, les matériaux innovants et les meilleures pratiques pour une construction responsable et résiliente », a souligné le commissaire général du SIB, Reda El Haddaj.Il a également indiqué que la nouvelle édition de ce rendez-vous incontournable, délégué à l’agence URBACOM dont il est le directeur général, marque un tournant majeur dans la construction durable et l’innovation des matériaux.Elle vise plusieurs objectifs stratégiques, à savoir : promouvoir la durabilité, la résilience et l’innovation en valorisant des pratiques de construction durable et novatrice ; anticiper les évolutions et les exigences du secteur du bâtiment en anticipant les besoins des professionnels en matière de durabilité, de performance énergétique et de nouvelles technologies.Cette édition, qui accueille plus de 1500 marques représentant 50 pays, entend aussi améliorer la qualité de vie en proposant des solutions adaptées aux transformations démographiques et à l’expansion des zones urbaines.Il est également question de renforcer la collaboration intersectorielle, en encourageant les synergies entre acteurs du secteur du bâtiment et d'autres secteurs, et de garantir qualité et sécurité dans les constructions en répondant aux attentes des consommateurs et régulateurs pour des infrastructures fiables et pérennes.Autre objectif, et non des moindres : soutenir le développement économique et social. A ce propos, les promoteurs du SIB souligne qu’il « soutient les initiatives de logement social et contribue au développement économique, en phase avec les besoins fondamentaux de la population et la dynamique économique locale ».Invitée spéciale de cette édition, la République Islamique de Mauritanie est à l’honneur à travers une série d’activités et de présentations illustrant les liens solides et les collaborations dynamiques entre le Maroc et la Mauritanie dans le secteur du bâtiment. Il est important de noter que le ministre mauritanien de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement territorial, Ngalou Mamoudou Niang, prend part à cette édition.Véritable plateforme d’échanges et d’innovations, dédiée à la durabilité et à la transformation du secteur, le SIB propose cette année un programme scientifique de haut niveau avec des thématiques incluant l’optimisation des techniques de construction et la valorisation des matériaux locaux.Un éventail d’espaces thématiques, tels que la SIB Academy, le SIB Formation et des espaces B2B, ont été conçus pour favoriser les échanges d’expertise, le développement professionnel et le réseautage.En parallèle, des conférences, des ateliers pratiques et des démonstrations interactives plongent les visiteurs au cœur des dernières tendances et solutions en matière de construction durable.Les portes du Salon international du bâtiment resteront ouvertes jusqu’au 24 novembre.