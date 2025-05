Pleins feux sur les opportunités de l'industrialisation du Maroc

22e Forum Arts et Métiers-Entreprises

16/05/2025

La 22e édition du Forum Arts et Métiers-Entreprises (FAME) s’est ouverte, mercredi à Meknès, en mettant l’accent sur les défis et les opportunités de l’industrialisation du Maroc de demain et le rôle majeur des ingénieurs Arts et Métiers dans ce domaine.



Initié par l'Ecole nationale supérieure d’arts et métiers (ENSAM) sous le thème "Maroc 2030: une puissance industrielle régionale sous label "Engineered in Morocco", ce forum qui se tient sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, se veut un lieu d’échange entre universitaires, futurs ingénieurs et professionnels industriels sur les mutations de l'industrie nationale à l’horizon 2030.



Ouvrant les travaux de ce forum, le président de l’Université Moulay Ismail (UMI) de Meknès, Ahmed Mouchtachi a souligné que le thème de cette édition incarne une vision audacieuse et résolument tournée vers l’avenir et reflète une volonté collective de hisser le Royaume au rang d’acteur industriel majeur, ancré dans son territoire mais ouvert sur le monde, rapporte la MAP.



L’industrie du Maroc de 2030 ne sera pas seulement une affaire d’infrastructures mais avant tout une affaire d’ingéniosité humaine, a-t-il estimé. C’est la vision d’un Maroc "qui ne se contente plus d’assembler pour les autres, mais qui conçoit, innove et impose ses standards", a noté le président de l’UMI.



Et de souligner que l’université se doit de devenir un acteur du territoire, un catalyseur de compétences, un lieu d’innovation et un levier de souveraineté, ajoutant qu’à l’ENSAM de Meknès et à l’Université Moulay Ismaïl, "nous formons des ingénieurs de très haut niveau, des techniciens supérieurs hautement qualifiés, des chercheurs et des entrepreneurs prêts à relever les défis d’une industrie moderne, verte et inclusive".



Pour M. Mouchtachi, les futurs ingénieurs Arts et Métiers sont de véritables accélérateurs de souveraineté économique et industrielle que "nous devons non seulement accompagner, mais surtout écouter, associer aux grandes transformations", relevant que la souveraineté industrielle c’est également "libérer le potentiel de notre jeunesse et lui donner les moyens d’agir".



De son côté, le directeur de l’ENSAM de Meknès, Aboubakr Bouayad, a indiqué que ce rendez-vous annuel s’est inscrit dans la continuité à la faveur d’une volonté collective de créer et de construire l’avenir, se félicitant de vingt-deux années d'idées, de débats, de rencontres, de défis et de réalisations.



Ce forum est devenu, au fil du temps, un acteur à part entière du développement de l’ENSAM et du tissu industriel national, a-t-il dit, notant que le thème retenu cette année "n’est pas un simple mot d'ordre, mais bien une orientation stratégique impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, d'une vision partagée et d'une ambition collective".



"Engineered in Morocco" n’est pas une formule de marketing mais il s’agit d’un engagement et d’une promesse de qualité et d’innovation, de compétence et d’enracinement territorial", a estimé M. Bouayad, ajoutant que l’ENSAM de Meknès s'inscrit dans cette dynamique en ce sens que "former un ingénieur n’est pas seulement transmettre un savoir-faire technique mais aussi former des esprits critiques, éveillés et responsables et forger une capacité de lire les mutations du monde".



A l’issue de la cérémonie d’ouverture qui s’est déroulée en présence notamment de l’ambassadeur de l'Union des Comores à Rabat, Yahya Mohamed Ilias, il a été procédé à la remise des prix InnovAM2025 par les sociétés SAFRAN et SIANA à la meilleure conception de projets élaborée par les élèves-ingénieurs formés en équipes.



Les projets portent sur la Conception d’un robot mobile autonome pour la zone logistique dans le cas de la société Safran tandis que la société SIANA a récompensé les meilleures équipes ayant réalisé un prototype de robot d’inspection sous caisse de rames TGV.



Selon les organisateurs, le forum qui s’inscrit dans le cadre de la politique d’ouverture de l’ENSAM sur son environnement socio-économique, est une plateforme incontournable d’échanges entre étudiants, entreprises et experts.



Inspirée de la vision royale et des stratégies nationales, la thématique de cette édition illustre la transformation audacieuse du Royaume, portée par une politique proactive d’investissement, un renforcement du capital humain et l’adoption des nouvelles technologies, souligne la même source, ajoutant que ce positionnement permet au Maroc de s’affirmer sur le plan régional et international.



Outre la conférence plénière consacrée aux défis et opportunités liés à l’industrialisation du Maroc, deux tables rondes sont programmées dans le cadre de cette rencontre et seront l’occasion d’approfondir les enjeux de l’innovation, de la compétitivité et de l’intégration du Maroc dans les chaînes de valeur mondiales.



Au-delà des débats et réflexions stratégiques, indique-t-on, le Forum Arts et Métiers-Entreprises constitue une véritable opportunité d’insertion professionnelle pour les élèves-ingénieurs, en leur permettant d’échanger directement avec les entreprises partenaires.



A travers cette initiative, l’ENSAM Meknès réaffirme son engagement à former une nouvelle génération d’ingénieurs capables d’accompagner les ambitions du Maroc et de contribuer activement à son développement socio-économique.