Pleins feux sur les œuvres de Mohamed Hamidi, l'un des précurseurs du mouvement artistique marocain

18/10/2021

précurseurs du mouvement artistique marocain, seront exposées prochainement à Paris, Londres et Casablanca, à l’initiative de la Galerie 38. A Paris, les passionnés de la peinture pourront découvrir les réalisations de Hamidi à la Moderne Art Fair, du 21 au 25 octobre 2021, apprend-on vendredi auprès des organisateurs.



Installée sur la célèbre avenue des Champs Elysées, la Moderne Art Fair est le nouveau rendez-vous parisien de la scène artistique française et internationale. Elle réunit pendant six jours les acteurs incontournables du marché de l’art et du design qu’ils soient galeristes, passionnés ou amateurs, collectionneurs ou décorateurs.



A Londres, la Galerie 38 présente également des œuvres de Mohamed Hamidi à la célèbre foire 1:54, du 14 au 17 octobre courant, et à l’exposition Redifining The Trend - Histories in the Making à Christie’s, du 9 au 15 octobre. Enfin, une exposition personnelle de Mohamed Hamidi, "Hamidi, ici et maintenant", se tiendra du 26 novembre 2021 au 10 janvier 2022, à la Galerie 38, à Casablanca.



Pour cette exposition, Mohamed Hamidi présente un ensemble de peintures et de sculptures inédites, toutes réalisées lors de sa résidence à la Galerie 38 pour cette exposition-évènement. Né à Casablanca en 1941, Mohamed Hamidi est une figure majeure des arts plastiques de l’ère post-indépendance marocaine.



En 1958, il intègre l’Ecole des beaux-arts de Casablanca, puis l’Ecole des arts appliqués où il y reste durant 2 ans. Son départ pour Paris en 1962, où il intègre l’École nationale des beaux-arts, marque un tournant dans sa carrière.



Il retournera peu après dans sa ville natale pour enseigner les arts plastiques et participera en 1969 à l’exposition manifeste place Jemaa el Fna à Marrakech, qui marquera un tournant historique dans l’art contemporain marocain.



Par la suite, il fonde l’Association marocaine des arts plastiques, en vue de promouvoir une peinture moderne, en accord avec l’époque et l’évolution des visions artistiques et de donner à l’esthétisme marocain un élan de modernité, tout en conservant l’artisanat traditionnel et les codes qui font la richesse de la culture marocaine.



Les œuvres de Mohamed Hamidi sont exposées au Maroc comme à l'étranger. Il collabore avec de nombreux autres artistes marocains : Melehi, Belkahia, Chebâa…afin de créer une forme d'art contemporain propre au Maroc.



Le style artistique de Hamidi et la sensibilité avec laquelle il peint se font connaître partout au Maroc, mais aussi en Europe et notamment à Paris, où il multiplie les expositions personnelles et collectives.