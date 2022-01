Pleins feux sur la pensée d'Ibn Rochd et son impact en Orient

La pensée d’Ibn Rochd (Averroès) et son influence sur les sphères intellectuelles en Orient et en Occident ont été au centre d’une conférence organisée, jeudi à Rabat, à l’initiative de la Fondation Al Mada, Villa des arts.



Lors de cette rencontre, le professeur Fouad Ben Ahmed a passé en revue la philosophie d’Ibn Rochd, laquelle s’appuie principalement sur la raison et regorge de vertus de tolérance qui doivent désormais régir le dialogue entre l’Occident et l’Orient d’autant qu’elles constituent les fondements de la paix et du vivre-ensemble.



Certes les questions posées en Europe concernant la pensée d’Ibn Rochd ne sont pas les mêmes que celles scrutées en Orient au sujet de la renaissance et du progrès, mais il existe des points communs qui ont enrichi le dialogue et la reflexion sur la "perspective" intellectuelle du grand érudit andalou, a relevé le conférencier.



Ibn Rochd s’est démarqué par une perspective d'ouverture et de respect de l'Autre puisant dans une multitude de sciences, a-t-il ajouté.



A l’instar de tous les philosophes et penseurs, Ibn Rochd a vécu des périodes de turbulence et traversé des moments d’incertitude qui ne l’ont pas dissuadé de poursuivre l’édification de son oeuvre intellectuelle et de laisser son empreinte dans l’histoire humaine, a-t-il dit, ajoutant que l'intérêt porté sur sa pensée en Europe n’a jamais cessé au fil des années à telle enseigne que sa contribution intellectuelle est devenue un pilier de la pensée universelle.



Pr. Fouad a, en outre, souligné que la vision philosophique ouverte sur l’Autre a élevé la stature du penseur en Europe, mettant en avant la nécessité de revisiter la pensée d’Ibn Rochd dans le monde d’aujourd’hui puisqu’elle constitue une passerelle civilisationnelle entre l’Occident chrétien et l’Orient musulman.



Cette rencontre fait partie d'une série mensuelle de neuf conférences intitulée "Jeudis d'Ibn Roshd", organisée par la Fondation Al-Mada, Villa des arts. Fouad Ben Ahmed est professeur de philosophie et de méthodes de recherche à l'Université d'Al-Qarawiyyin. Il a également travaillé comme chercheur en Allemagne et aux Etats-Unis.



Le domaine de travail de M. Fouad Ben Ahmed se concentre sur la philosophie d'Ibn Rochd et sa portée dans les contextes islamiques. Il a publié plusieurs livres, dont "Ibn Tamlus, le philosophe et le médecin" et "Le statut de la représentation dans la philosophie d'Ibn Rochd".