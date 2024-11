Pleins feux à Tanger sur la question de l'intégrité territoriale vue par des Sahraouis

26/11/2024

"Depuis le Détroit, la question de l'intégrité territoriale vue par des Sahraouis", tel est le thème d'une conférence scientifique organisée, samedi à Tanger, par le Centre Abdelmalek Essaâdi des recherches et études juridiques, en présence d'un parterre d'académiciens, de politiciens et de chercheurs.



Cet événement, qui s'inscrit dans la dynamique tous azimuts que connaît le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, célèbre les succès diplomatiques, ainsi que les grandes avancées réalisées dans les provinces du Sud.



Selon les organisateurs, cette manifestation scientifique vise à permettre aux Sahraouis spécialisés et experts de la question du Sahara de partager leur vision sur la dynamique créée par le plan d’autonomie, tant au niveau national qu’international.



Dans ce sillage, l'ex-ministre et ancien président de la Chambre des conseillers, Mohamed Cheikh Biadillah, a souligné que cette conférence s'inscrit dans un contexte particulier où le Maroc célèbre le 25ème anniversaire de la glorieuse Fête du Trône et le 49ème anniversaire de la Marche Verte, passant en revue les étapes historiques phares dans le processus de parachèvement de l'intégrité territoriale du Royaume et de récupération de ses provinces du Sud.



"Les habitants des différentes provinces du Sahara marocain, comme tous les Marocains, sont pleinement intégrés dans le tissu communautaire et gèrent leurs affaires eux-mêmes", a-t-il noté, mettant en avant les progrès réalisés dans les infrastructures de base, notamment les routes et l'ouverture d'établissements d'enseignement supérieur, entre autres.



Par ailleurs, M. Biadillah a salué les réalisations diplomatiques du Royaume, en particulier l'enchaînement du retrait de la reconnaissance de la pseudo "rasd", le dernier en date étant celui du Panama, ainsi que le soutien renouvelé des Etats-Unis au plan d'autonomie et l’ouverture de nombreuses représentations diplomatiques à Laâyoune et à Dakhla.



Il a, en outre, évoqué les perspectives économiques qui pourraient être réalisées grâce à l'engagement des pays du Sahel et de la région, y compris l'Algérie, dans l'initiative atlantique lancée par SM le Roi Mohammed VI, dans le strict respect de la souveraineté marocaine.

De son côté, Mohamed Salem Abdelfattah, chercheur spécialisé dans la question du Sahara et le dialogue maghrébin, a mis en lumière les derniers développements de la question du Sahara marocain, notamment dans le volet diplomatique et les positions internationales déterminantes, qui constituent désormais un facteur clé pour trancher cette question en faveur du Maroc.



Dans une déclaration à la MAP, M. Abdelfattah s'est arrêté sur la dynamique de développement dans les provinces du Sud, ainsi que l'intégration des populations locales tant sur le plan civil qu’institutionnel, ce qui a permis de renforcer les victoires diplomatiques du Maroc, qui se reflètent par la reconnaissance internationale de la souveraineté marocaine sur le Sahara.



Pour sa part, le président du Centre Abdelmalek Essaâdi des recherches et études juridiques, Abdelkebir Yahia, professeur à la Faculté de droit de Tanger, a affirmé que cette rencontre constitue "une confirmation de l’engagement dans la mobilisation nationale pour défendre l’intégrité territoriale, l’une des constantes du Maroc", relevant que cet événement s'inscrit en droite ligne avec l'intensification des efforts, à tous les niveaux, pour consolider les acquis, mettre en valeur les réalisations et contribuer à la résolution définitive de ce conflit artificiel.



Il a, dans ce sens, mis en avant l'engagement fort des populations des provinces du Sud du Royaume et de leurs élites, qui défendent, chacun dans sa position, la marocanité du Sahara, ainsi que la dynamique de la diplomatie académique parallèle dans les différentes manifestations nationales et internationales.