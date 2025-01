Pleins feux à Marrakech sur les victoires diplomatiques engrangées dans la question du Sahara marocain

28/01/2025

"Le Sahara marocain: acquis diplomatiques et enjeux de la mise en œuvre du plan marocain d'autonomie, significations et dimensions" est le thème d'un colloque national tenu, samedi à Marrakech, avec la participation d'un parterre de professeurs universitaires et d'acteurs de la société civile.



Initiée par le Bloc sahraoui international pour l’unité Nationale (BSIUN) - section de Marrakech, en commémoration du 81e anniversaire de la présentation du Manifeste de l’Indépendance, cette rencontre a été l'occasion de mettre en lumière les étapes clés de la question du Sahara marocain, ainsi que les victoires diplomatiques engrangées par le Royaume sur les plans régional et international.



Intervenant à cette occasion, le membre du BSIUN, Ahmed Salem, a mis en avant les efforts considérables déployés par le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur de la défense de l'intégrité territoriale du Royaume, soulignant les acquis diplomatiques réalisés dans ce sillage, notamment le soutien grandissant au plan marocain d'autonomie comme seule et unique solution à ce différend artificiel, ainsi que l’ouverture de plus de 30 consulats dans les provinces du Sud.



Dans cette optique, il s'est réjoui du développement global dont bénéficient ces régions, grâce à la mise en œuvre de grands projets structurants, tels que le renforcement des infrastructures routières, la construction du port de Dakhla Atlantique, le développement des aéroports, ainsi que l'amélioration des services de santé et d'éducation, reflétant ainsi les efforts substantiels entrepris par le Royaume pour promouvoir le progrès et le rayonnement de ces provinces.



De son côté, le président de l’Association pour l’intégrité territoriale dans la région de Dakhla Oued Eddahab, Hassan Lahouidk, a affirmé que le plan marocain d'autonomie constitue la seule solution réaliste, pragmatique et applicable pour résoudre la question du Sahara marocain, relevant que cette initiative s’inscrit dans un cadre global d’investissements stratégiques dans les infrastructures de divers secteurs, ayant ainsi joué un rôle déterminant dans le renforcement de la stabilité et l’amélioration du bien-être de la région.



Pour sa part, le doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'El Kelâa des Sraghna, Mohamed El Ghali, a insisté sur l’importance de la cohésion interne du Maroc, laquelle a permis de réaliser des acquis significatifs dans un contexte particulièrement complexe, soulignant également l’approche humanitaire du Royaume dans la résolution de ce différend artificiel, en conformité avec les principes, conventions et chartes internationales.



D'autres intervenants ont, quant à eux, mis en relief le rôle de la diplomatie parallèle dans le renforcement de la position marocaine aux niveaux national et international, tout en mettant en exergue la crédibilité du plan marocain d’autonomie, considéré comme la seule et unique solution idéale, juste et durable pour mettre fin à ce différend artificiel.



Par ailleurs, les conférenciers ont salué le développement constant dont bénéficient les provinces du Sud du Royaume.