Plateforme "AJAL" : 137 nouveaux fournisseurs inscrits en 2024

25/07/2025

La plateforme "AJAL", dédiée à la réception et au traitement des réclamations des fournisseurs concernant les délais de paiement de leurs prestations par les établissements et entreprises publics (EEP), a enregistré l'inscription de 137 nouveaux fournisseurs en 2024, selon l'Observatoire des délais de paiement.



Ainsi, le nombre total des fournisseurs inscrits s'est établi à 756, précise l'Observatoire dans son rapport annuel 2025, relevant une augmentation considérable de 269% par rapport aux 51 fournisseurs utilisateurs recensés en décembre 2023.



Cette croissance témoigne d'une appropriation croissante du dispositif et d'une confiance renforcée dans ce canal de recours institutionnel.



D'après la même source, 34 fournisseurs ont déposé 82 réclamations relatives aux dossiers de paiement les liant avec 24 EEP, pour un montant total avoisinant les 28,26 millions de dirhams (MDH).



Le rapport indique que sur les 82 réclamations précitées, 31 réclamations ont été traitées (38%) pour un montant de 17,13 MDH (61%), tandis que 51 réclamations demeurent en cours de traitement (62%) pour un montant de 11,12 MDH (39%), rapporte la MAP.



L'écart entre le taux de traitement en nombre et en valeur traduit une tendance à prioriser les réclamations portant sur des montants élevés.



Dans leurs interactions avec les réclamants, les EEP ont traité 38% des réclamations des fournisseurs en 2024, dont 45% ont été traitées au-delà du délai réglementaire de 10 jours, tandis que 62% des réclamations sont restées sans réponse.



En effet, il devient essentiel pour les EEP d'investir dans des solutions automatisées de suivi et de traitement des doléances des fournisseurs, afin de garantir le respect des délais de paiement et ainsi renforcer la confiance des fournisseurs dans une logique de conduite responsable.



L'analyse de la situation des fournisseurs ayant été à l'origine des réclamations fait ressortir la domination de quatre secteurs principaux, représentant 59% des réclamations, à savoir le "Bâtiment et travaux publics" (20%), les "Etudes et conseils" (16%), le "Commerce, distribution et négoce" (13%) et "l'Informatique et technologies" (10%). Une augmentation respective de 15% et 20% a été constatée pour les secteurs du commerce et de l'informatique.



En ce qui concerne la répartition géographique des fournisseurs réclamants sur la plateforme "AJAL", les régions de Casablanca-Settat et de Rabat-Salé-Kénitra dominent largement le portefeuille de réclamations avec une part combinée de 67%.



La région de de Casablanca-Settat représente 40% des fournisseurs réclamants en 2024, suivie de Rabat-Salé-Kénitra avec 27%. La région Souss-Massa se distingue particulièrement en 2024 avec une hausse de 67% de ses réclamations.



Par ailleurs, l'analyse par mode de passation révèle que 36% des réclamations concernent les bons de commande, dont 47% ont reçu une réponse, tandis que 43% concernent les marchés, dont seulement 6% ont été traitées.



Par taille d'entreprise, 80% des réclamants sont des petites et moyennes entreprises (PME) et 15% sont des très petites entreprises (TPE). Ces catégories d'entreprises représentant une part importante du tissu économique et sont les plus touchées par les retards de paiement.