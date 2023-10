Plans d'actions de l'ONMT : Un programme de 2,27 MMDH en 2023

26/10/2023

Le coût du programme dédié aux plans d'actions de l'Office national marocain du tourisme (ONMT) s'est établi à 2,27 milliards de dirhams (MMDH) en 2023, selon le rapport sur les établissements et entreprises publics (EEP) accompagnant le projet de loi de finances de l'année prochaine.



"Le programme de 2023 est focalisé sur la réalisation du plan d'action 'Light In Action' qui permettra d'accompagner la mise en œuvre de la nouvelle stratégie du secteur 2023-2026 et d'intégrer le Maroc dans le top 10 des destinations touristiques les plus appréciées au monde à l'horizon 2026", indique ce rapport publié sur le site du ministère de l'Economie et des Finances.



Ce plan reposera sur quatre axes complémentaires portant notamment sur la poursuite de la campagne de marketing visant l'amplification de la campagne "Maroc, Terre de Lumière" et les actions de co-branding, en plus du recours au digital pour la multiplication des canaux de promotion de l'offre du Maroc (médiathèques, portail visitmorocco.com, ...), rapporte la MAP.



Il s'agit aussi de la multiplication des liaisons aériennes (connexion avec de nouveaux marchés, doublement du réseau point à point, ...) et de la conquête des marchés à travers la création de bureaux de représentation à l'étranger. Le coût du programme dédié à ces plans d'actions devrait passer à 2,5 MMDH en 2024 et à 2,6 MMDH, respectivement, en 2025 et 2026.



En outre, le rapport fait ressortir que les premiers résultats de 2023 confirment la bonne dynamique constatée en 2022. En effet, le volume des arrivées a atteint environ 10,2 millions de touristes à fin août 2023, en hausse de 49% par rapport à la même période un an auparavant, dépassant de 10% les performances réalisées à fin août 2019.



Les mêmes tendances sont constatées pour les nuitées (17,42 millions de nuitées à fin août 2023, en croissance de 53% par rapport à fin août 2022). Les recettes touristiques ont, quant à elles, grimpé de 32,5% à 71,4 MMDH au titre des huit premiers mois de 2023.



Le rapport rappelle également que l'année 2022 était une année charnière pour le tourisme au Maroc, en particulier avec l'exploit historique des Lions de l'Atlas lors du Mondial au Qatar et la coordination intelligente des efforts de tout l'écosystème touristique.