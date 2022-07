Plan d'action national pour la mise en place du Système d’information intégré et harmonisé sur la migration internationale

Table ronde organisée par le HCP en partenariat avec le BIT

29/07/2022

Le Plan d’action national pour la mise en place du Système d’information intégré et harmonisé sur la migration internationale, y compris la migration de la main d’œuvre au Maroc, a été au centre d'une table ronde organisée, mardi à Rabat, par le Haut-Commissariat au Plan (HCP) en partenariat avec le Bureau International du Travail (BIT).



Cette rencontre, qui s’inscrit dans un processus participatif lancé depuis décembre 2021, en partenariat avec les institutions nationales productrices de données sur la migration internationale, a permis de discuter des grandes lignes du plan d’action élaboré en concertation avec les acteurs impliqués, et d’identifier les modalités de sa mise en œuvre ainsi que les prochaines étapes, indique un communiqué du HCP.



Ont pris part à cette table ronde les représentants des principales institutions nationales productrices des données sur la migration internationale y compris la migration de la main d’œuvre à savoir le ministère de l’Intérieur, la Direction générale de la sûreté nationale, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l’étranger, le ministère de l’Insertion économique, de la Petite entreprise, de l’emploi et des compétences, le ministère de l’Enseignement supérieur, le Ministère public, l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences, la Caisse nationale de la sécurité sociale, l’Office de change ainsi que les représentants des Agences et acteurs de coopération internationale.