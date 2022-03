Plaidoyer pour une convergence des efforts internationaux afin d'éradiquer l’esclavage moderne

31/03/2022

Les participants à la 9ème édition du Forum mondial de lutte contre l'esclavage moderne dont les travaux ont pris fin mercredi à Marrakech, ont plaidé en faveur de la convergence des efforts de la communauté internationale pour éradiquer le phénomène de l’esclavage moderne, notamment dans le cadre de l'Alliance 8.7



Les participants à ce forum placé sous le thème "Redynamiser la lutte contre l’esclavage moderne : initier des réponses locales pour dégager des solutions mondiales", ont souligné l'importance d'une action coordonnée de la communauté internationale pour faire face aux questions en rapport avec ce phénomène, notamment la Covid-19 et le changement climatique.



Dans le même sillage, ils ont appelé à une mutualisation des efforts pour mobiliser davantage de financements dédiés à la lutte contre l’esclavage moderne, tout en mettant en exergue les priorités régionales, afin d’aboutir à des résolutions concrètes et programmatiques.



"Au bout de trois jours de débats et de concertations, nous avons émis une série de recommandations pour renforcer notre action contre l'esclavage moderne", a déclaré à M24, la chaîne télévisée de l'information en continu de la MAP, Bukeni Waruzi, directeur exécutif de l'ONG International Free The Slaves, à l'issue des travaux de ce forum ayant connu la participation de plus de 75 dirigeants issus de 30 pays dont le Maroc.



Tout en soulignant la nécessité de sensibiliser les populations vulnérables sur la gravité de ce phénomène, il a fait savoir que les pays partenaires et les bailleurs de fonds ont exprimé leur engagement à mettre en œuvre toutes les recommandations adoptées lors de cette rencontre.



Le responsable de Free The Slaves, l’ONG qui sert de Secrétariat au Forum, n'a pas manqué d'appeler l'ensemble des parties prenantes à "mobiliser toutes les ressources, et à concevoir des politique adéquates pour éradiquer le phonème de l’esclavage moderne, notamment dans le cadre de l’alliance 8.7", qui constitue le Pacte mondial pour la réalisation de l’objectif 8 cible 7 des objectifs de développement durable (ODD) visant l’éradication définitive du travail des enfants, le travail forcé, la traite des êtres humains et l’esclavage moderne.



Véritable espace d’échanges et de discussions entre les leaders du mouvement anti-esclavagiste, le Forum a rassemblé des représentants d'ONG internationales, des cadres de l'ONU, des responsables gouvernementaux, des chercheurs universitaires, ainsi que d’anciennes victimes de l'esclavage. Ce conclave avait pour objectif d’investir les moyens pouvant réorienter des engagements clés, à l’instar du leadership du survivant, la recherche, la mobilisation des ressources, le partenariat et la coordination intersectorielle.



Le Forum a pu regrouper les conclusions de cinq forums régionaux organisés en 2021. Ces événements ont permis de dégager les priorités de la population locale. Les données recueillies ont été regroupées, affinées et transférées aux organisations mondiales et aux différents leaders pour impliquer et sensibiliser la communauté internationale sur le sujet.



L’organisation de la 9ème édition du Forum de lutte contre l’esclavage moderne à Marrakech, rappelle-t-on, témoigne des efforts déployés par le Maroc en matière de développement durable dans le cadre de l’alliance 8.7 des Nations unies.



A l’horizon 2025, ces objectifs visent à prendre des mesures immédiates et efficaces pour éradiquer le travail forcé et mettre fin à l’esclavage moderne et à la traite des êtres humains. Il s’agit aussi de déployer de nouvelles mesures pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants, y compris le recrutement et l’emploi des mineurs comme soldats sous toutes les formes.