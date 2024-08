Plaidoyer pour la simplification des démarches administratives au profit des MRE

11/08/2024

Les participants à une table ronde, organisée samedi à Meknès, ont plaidé pour la simplification des procédures administratives au profit des membres de la communauté marocaine à l'étranger en vue de lui permettre de contribuer au développement de leur pays d’origine.



Cette table ronde, initiée par l'Organisation Nationale pour les Marocains du Monde (ONAMM) dans le cadre du 3ème Forum du tourisme et de l’investissement des Marocains du monde, a insisté sur la nécessité de conjuguer les efforts pour simplifier les procédures administratives en vue d’inciter les Marocains résidant à l’étranger (MRE) d’investir davantage dans le Royaume.



Les représentants de plusieurs départements ministériels à Meknès ont présenté, à cette occasion, les différentes mesures prises pour la simplification des démarches administratives à travers notamment la digitalisation de plusieurs services et l’utilisation des technologies de l’information.



Dans une déclaration à la MAP, Mohamed Amine de l'ONAMM, a indiqué que cette table ronde intervient au lendemain du colloque organisé vendredi sur l’attachement des Marocains du monde à leur pays d'origine et les relations du Maroc avec l'Afrique, ainsi que sur les meilleurs moyens de défendre l'intégrité territoriale du Royaume.



Il a ajouté que cette rencontre est une occasion pour renforcer davantage le contact entre l’administration et les membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger afin de répondre à leurs aspirations et trouver des solutions à leurs problèmes, concernant notamment l’investissement.



Il est à noter que cette table ronde s’inscrit dans le cadre du 3ème forum de l'investissement et du tourisme des Marocains du Monde, qui est organisée durant trois jours en partenariat avec la Fondation Hassan II des Marocains résidant à l'étranger, les conseils communal et préfectoral de Meknès et le conseil régional de Fès-Meknès.