Plaidoyer pour l'amélioration des indicateurs économiques des PME au niveau de la région Marrakech- Safi

Nécessité d'accélérer le rythme d'investissement dans la région

18/12/2022

Les participants à la troisième édition du Forum Régional des PME, dont les travaux ont pris fin récemment à Marrakech, ont plaidé en faveur de l'amélioration des indicateurs économiques des PME au niveau de la région Marrakech- Safi.



Les différents intervenants à ce forum organisé par la Chambre régionale du commerce, de l'industrie et des services (CCIS), en partenariat avec le Conseil régional d'investissement (CRI) de Marrakech- Safi, ont insisté sur la nécessité de développer la compétitivité des PME et de renforcer leur capacité à créer des opportunités d'emploi.



Ce Forum placé sous le thème "La région Marrakech- Safi : De nouvelles opportunités d'investissement", a été aussi l'occasion pour les participants de souligner la nécessité d'accélérer le rythme d'investissement dans la région, de manière à pouvoir absorber le chômage, à encourager l'innovation au sein des entreprises montantes, tout en veillant à protéger et à développer les brevets d'invention.



Ils se sont, en outre, prononcé en faveur de la consolidation de la bonne gouvernance, afin de renforcer les capacités de ces entreprises, tout en encourageant la recherche scientifique, l'établissement de partenariats avec les universités publiques et privées, la mise en place d'un cadre juridique clair, à même de favoriser le leadership dans le domaine des affaires, et la conclusion de contrats- programmes avec chaque région.



Les intervenants ont, de même, plaidé pour l'établissement de plans de marketing territorial pour la région Marrakech-Safi, la facilitation de l'accès au financement, l'adoption de décrets relatifs à la Charte de l'investissement, ainsi que l'engagement d'une réflexion sur les incitations fiscales au profit des PME, tout en veillant à garantir une équité territoriale au niveau des zones industrielles.



Ils ont, en outre, insisté sur la nécessité de développer et encourager l'élément humain, de moderniser l'entreprise, de recourir à la digitalisation, et de s'ouvrir davantage sur les marchés internationaux.



Dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l'information en continu de la MAP, M. Mohamed Amine Sabibi, directeur par intérim du CRI- Marrakech- Safi, a fait savoir que la troisième édition du Forum régional des PME est intervenue dans un contexte idoine surtout, après la crise pandémique, ce qui requiert qu'"on s'intéresse davantage à la situation de ces PME au niveau de la région surtout, qu'elles emploient un grand nombre de mains d'oeuvre".



Et de poursuivre que le CRI, en partenariat avec la CCIS de Marrakech-Safi joue un rôle important en termes d'accompagnement de ces entreprises, afin de développer leurs capacités, à travers la recherche, et le développement du produit et des services, avec un intérêt particulier à accorder à la promotion de la qualité.



Ce forum s'inscrit dans le cadre de l'engagement de la CCIS-MS en faveur de la mise en œuvre des recommandations du Nouveau modèle de développement (NMD), dont les priorités ont été impulsées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et tracés dans les discours du Souverain.



Ce forum s'inscrit donc, dans une approche fédératrice permettant de rassembler les professionnels relevant du monde des affaires et de l’entrepreneuriat, les opérateurs économiques de la région, des professeurs et experts en économie.



Les travaux lors de ce forum ont été articulés autour de deux axes majeurs à savoir : "Les atouts socioéconomiques et les infrastructures prometteuses d'accueil au niveau de la région Marrakech-Safi : Opportunités et défis" et "l'économie de la région Marrakech-Safi : la diversité et l'innovation au service de l'investissement".