Plaidoyer en faveur d'une approche multidimensionnelle pour lutter contre le harcèlement scolaire

18/04/2025

Les participants à un colloque international, organisé jeudi à Tanger, ont plaidé pour une approche multidimensionnelle en vue de lutter contre le harcèlement en milieu scolaire.



Les intervenants à ce colloque, organisé par le Centre régional des métiers de l'éducation et de la formation de Tanger-Tétouan-Al Hoceima sous le thème "Le harcèlement entre élèves: regards croisés", ont affirmé que la création d'un environnement propice à l'apprentissage dans les écoles est une responsabilité collective qui nécessite une approche globale et multidimensionnelle, alliant prévention, détection et traitement, afin de mettre fin au harcèlement et à la violence scolaires.



A cet égard, la directrice des ressources pédagogiques et numériques au ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Ilham Laaziz, a souligné que l'instauration d'un environnement sûr dans les établissements d'enseignement fait partie des engagements de la feuille de route 2022-2026 que le ministère s'emploie à mettre en œuvre, notant que tous les acteurs du système éducatif et leurs partenaires "sont responsables de l’amélioration de l’environnement scolaire".



Elle a, dans ce sens, abordé le programme de formation de formateurs dans le domaine de l’amélioration de l’environnement scolaire, qui vise à protéger les élèves du harcèlement et de l’intimidation, particulièrement sur la sphère cybernétique, et à créer un espace sûr dans les établissements scolaires, relevant que ce programme cible environ 2.200 établissements de l'enseignement secondaire et collégial relevant de l’ensemble des académies régionales d’éducation et de formation à l’horizon 2026, avec la formation de près de 6.600 encadrants, soit une moyenne de trois encadrants par établissement scolaire.



Pour sa part, Amal Hassoun, cheffe de projet Maroc et formatrice au Centre ReSIS Maroc, a indiqué que ce projet vise à former des formateurs et des spécialistes en matière de détection et de prévention du harcèlement et de l'intimidation, à développer les compétences psychologiques et sociales des élèves et à former des enseignants et des élèves ambassadeurs, pour agir comme relais entre leurs camarades et le personnel éducatif.



De son côté, Hamid Al Asri, coordinateur du colloque, a expliqué que le harcèlement est une forme de violence en milieu scolaire, qui a de graves conséquences sur les élèves, leur apprentissage et leur parcours scolaire, mettant en avant l’importance d’aborder ce phénomène, à travers une approche scientifique, éducative et sociale.



Dans une déclaration à la MAP, il a rappelé que l'enquête menée par le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS) dans 260 établissements d'enseignement a révélé des "données alarmantes" concernant le phénomène de la violence en milieu scolaire, appelant à s'inspirer de l'expérience française basée sur la "méthodologie de la préoccupation partagée", qui a prouvé son efficacité dans la lutte contre ce fléau.



Quant à Mustapha Elouizi, professeur à l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, il a évoqué l'importance du traitement médiatique du harcèlement en milieu scolaire, mettant l'accent sur le rôle éducatif et de sensibilisation des médias dans la lutte contre ce phénomène, qui peut contribuer à l'augmentation du décrochage scolaire, en plus de son impact psychologique sur les victimes.



A cette occasion, une convention-cadre de partenariat a été signée entre le Centre régional des métiers de l'éducation et de la formation et l'Institut français de Tanger, pour renforcer la coopération entre les deux institutions dans le domaine de la recherche en sciences de l'éducation, organiser des événements communs et permettre aux stagiaires du centre de bénéficier des offres de l'Institut français.



A cette occasion, le consul général de France à Tanger et directeur délégué de l'Institut français de Tanger, Philippe Truquet, a fait savoir que cette convention s'inscrit dans le cadre de "la dynamique de coopération entre le Maroc et la France pour une éducation ouverte, inclusive et tournée vers l'avenir", soulignant que cet accord permettra aux enseignants et aux étudiants du centre régional de bénéficier de toutes les activités organisées par l'Institut français.



Cet événement, organisé en partenariat avec l'Institut français de Tanger, l'Agence de développement du digital et le Centre ReSiS France, vise à créer une dynamique pour lutter contre le harcèlement en milieu scolaire, en sensibilisant tous les acteurs, en partageant les bonnes pratiques et en mobilisant les experts et l’ensemble de la communauté éducative.