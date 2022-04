Plaidoyer à Rabat pour une révision approfondie des programmes de formation en matière de journalisme et de communication

Les participants à une journée d'étude, organisée jeudi à Rabat par l'Institut supérieur de l'information et de la communication (ISIC), ont appelé à une "révision approfondie" des programmes de formation en matière de journalisme et de communication de manière à accompagner les différentes évolutions que connaît ce domaine.



Lors de cette journée d’étude, organisée sous le thème "Développer et améliorer les programmes de formation dans les domaines du journalisme et de la communication", les intervenants ont jugé nécessaire que ses programmes de formation accompagnent les évolutions que connaît le métier de journaliste ainsi que les mécanismes de son fonctionnement à l'ère du numérique.



Ils ont, en outre, estimé que la période de formation de base et la période de formation pratique, limitée à un mois par an, restent insuffisantes pour préparer de bons journalistes.



Ils ont, en outre, souligné l’impératif d’offrir une formation plus approfondie en matière de genres journalistiques, de culture générale et de langues étrangères.



Ils ont également souligné l'importance de renforcer la formation des enseignants dans les instituts d’information et de communication, afin qu'ils puissent présenter de nouveaux contenus pédagogiques, et de mener une étude comparative par rapport aux expériences internationales pour répondre aux besoins de ceux qui souhaitent exercer le métier de journaliste.



Les participants ont parallèlement mis l’accent sur la nécessité d'introduire le cycle doctoral à l'ISIC, eu égard à son rôle dans le renforcement de la recherche scientifique dans le domaine, tout en appelant à doter cette institution du capital humain nécessaire pour accompagner cette nouvelle transformation que connaît le domaine.



Il ont, par la même occasion, plaidé pour une formation continue des journalistes, l'intégration du module "droits de l'Homme" dans les programmes de formation de base au sein des institutions de formation, l'augmentation de la marge horaire allouée à la formation pratique et le renforcement de l'offre de formation dans la catégorie de presse en langue amazighe.



Organisée à Rabat en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Abdellatif Miraoui, du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, et d’un certain nombre de représentants d'institutions médiatiques, d'instances nationales et du secteur privé, cette rencontre a pour but de lancer une nouvelle étape dans les démarches académiques et professionnelles de planification pédagogique à l'Institut.



Ce conclave se veut aussi une occasion d'écouter les avis et d'identifier les attentes des professionnels et des établissements qui recrutent les diplômés de l'ISIC.