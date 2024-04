Plaidoyer à Rabat pour l’adaptation de l’arsenal juridique des pays africains de l’Atlantique aux défis de la transformation numérique

25/04/2024

Les participants au Forum pour la coopération Sud-Sud entre les pays africains de l'Atlantique dans le domaine de la justice dont les travaux ont pris fin mardi soir à Rabat, ont appelé à l’adaptation de l’arsenal juridique des pays africains de l'Atlantique aux exigences et défis de la transformation numérique.



Soulignant l’importance de constituer un réseau d’experts internationaux dans le domaine de la justice électronique dans les pays riverains de la façade atlantique, les participants à ce Forum de deux jours qui a vu la participation des ministres de la Justice et de hauts responsables de ces pays ont mis l’accent dans les recommandations sanctionnant leurs travaux sur la nécessité de s’ouvrir sur de nouvelles expériences ainsi que sur le monde universitaire et de la recherche scientifique, tout en œuvrant dans le sens du renforcement des partenariats.



Les participants, qui ont préconisé la programmation de l’organisation de ce Forum et son inscription à l’ordre du jour de l’année 2025, ont également appelé à œuvrer dans le sens de la consolidation du rôle des tribunaux en tant que locomotive au service de l’encouragement de l’investissement et de l’amélioration du climat des affaires, à travers la mobilisation des solutions numériques dans toutes les procédures relatives aux entreprises.



Afin de garantir la pérennité et la mise en œuvre optimale des axes stratégiques de la "Déclaration de Rabat", qui constitue l’expression de l’engagement commun des Etats membres à consolider la coopération Sud-Sud, ils ont en outre appelé à l’adoption de mesures d’accompagnement, notamment la conclusion d’accords de coopération conjoints pour mettre en œuvre les axes stratégiques annoncés, le développement de programmes conjoints pour renforcer les capacités des représentants des Etats membres du Forum dans des domaines d’intérêt commun, ainsi que l’organisation de visites de travail entre ces Etats membres en vue de s’informer sur les différents systèmes juridiques et judiciaires dans l’espace africain de l’Atlantique.



Ces mesures d’accompagnement portent également sur la création de réseaux de coopération juridique et judiciaire, de groupes de travail thématiques dans des domaines spécifiques nécessitant une coopération plus approfondie, ainsi que le renforcement de la coopération dans le domaine de la justice avec les pays riverains de l’Atlantique, en particulier les Etats d’Amérique latine.



Le dernier jour de ce Forum a été marqué par des interventions de plusieurs responsables de l’administration centrale du ministère de la Justice qui ont mis l’accent sur l’importance de cette rencontre compte tenu de l’actualité des thématiques abordées.



Cet événement s’est fixé pour objectif de suivre les tendances actuelles de la coopération dans les domaines liés à la justice et d'en prévoir les mécanismes futurs selon une approche coordonnée et globale visant à faire face aux défis auxquels sont confrontés les pays africains à l'interface atlantique, en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée par l'échange d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques dans ce domaine, lutter contre la piraterie maritime et promouvoir une culture des droits de l'Homme.



Il vise, en outre, à attirer les investissements et protéger l'économie, soutenir les initiatives juridiques et judiciaires visant à assurer un équilibre entre le développement durable et la protection de l'environnement et renforcer les mécanismes de coopération judiciaire internationale.