Plaidoyer à Fès pour la mise en place de politiques encourageant la participation féminine dans les différents sports

18/10/2024

Les participants au symposium international sur le thème "Pour une Equité, Egalité et Intégrité dans tous le mouvement sportif", organisé récemment à Fès, ont appelé à mettre en place des politiques nationales et internationales qui promeuvent la participation des filles et des femmes dans tous les domaines sportifs.



Cette participation devrait inclure des quotas de représentation féminine dans les instances sportives décisionnelles et des mesures pour lutter contre les stéréotypes, lit-on dans un communiqué intitulé "l'Appel de Fès" et qui sanctionne les travaux de cette rencontre, initiée par l'université Sidi Mohammed Ben Abdellah (USMBA) en partenariat avec l'Association internationale pour l'éducation physique et le sport pour les filles et les femmes (IAPESGW) et l'Observatoire mondial pour l'égalité du genre et le sport.



Cette rencontre, organisée en partenariat également avec l’Agence Marocaine Antidopage (AMAD) et l’Association Nationale Femme Activité Physique et Sport (ANFAPS), a mis l'accent sur la nécessité d'inclure des programmes scolaires qui enseignent les valeurs d’égalité, de respect et les avantages du sport pour tous et de financer des campagnes qui visent à promouvoir la participation des femmes dans le sport, et à sensibiliser aux enjeux de l’égalité des genres.



Les participants, dont des experts marocains et étrangers, ont appelé à créer des programmes de formation pour les filles et les femmes, afin qu’elles puissent accéder à des postes de responsabilité dans les organisations sportives et analyser les données relatives à la visibilité des athlètes féminines dans les médias et sur les plateformes de réseaux sociaux pour mettre en évidence les écarts avec leurs homologues masculins.



L'accent a été mis aussi sur l'importance de mettre en place des incitations fiscales pour les entreprises qui soutiennent financièrement le sport féminin, promouvoir des événements sportifs féminins de manière plus active pour attirer les sponsors et de renforcer les lois contre la discrimination, le harcèlement et la violence à l’égard des femmes dans le sport et organiser des ateliers et des activités pour sensibiliser les communautés rurales aux avantages de la participation des femmes au sport.



Cet événement qui a coïncidé avec la célébration de la journée internationale de la fille et du cinquantenaire de l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, a été l'occasion de souligner l'importance de l'éducation et de l'égalité des chances dans le développement du sport en instaurant les bases d'un dialogue constructif et d'actions concrètes po



Les travaux du symposium se sont articulés autour de plusieurs axes, à savoir "Politiques sportives et management : vers un esprit d’équité, d’égalité et de parité pour l’autonomisation des filles et des femmes en toute intégrité", "Education et formations professionnelles équitables dans les sciences de l’éducation physique et des sports : Perspectives et défis vers l’ODD4 et l’ODD5", "Egalité des femmes dans les sports de haut niveau ; dopage ; handicaps ; violences, et discriminations de genre dans le sport" et "Technologies, Activité physique, Education Physique et Sport: A la recherche d’une nouvelle identité universelle, accessible et inclusive".



Cette rencontre académique avait pour objectifs notamment de contribuer à valoriser la formation en éducation physique et sportive de qualité, sensibiliser à l’importance de l’équité et de l’égalité dans le sport et promouvoir la diversité et l’inclusion dans tous les aspects du sport.



Il a été question d’évaluer les perceptions et les pratiques actuelles afin de promouvoir un environnement sport plus équitable et inclusif et d’encourager le dialogue et l’échange d’idées entre les différents acteurs du mouvement sportif.