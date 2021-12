Plaidoyer à Casablanca pour la lutte contre le mariage coutumier des enfants

09/12/2021

Les participants à une rencontre sur le mariage coutumier des enfants, organisée en célébration de la journée internationale des droits de l'Homme ont plaidé, mercredi à Casablanca, pour la mise en place d'actions socio-juridiques pour faire face au mariage coutumier des enfants.



Lors de cette rencontre, tenue à l'initiative du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP), du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), l’ONU Femmes et de l’association INSAF sous le thème "Regards croisés : le mariage coutumier, une réforme juridique nécessaire", les participants ont également mis l’accent sur les avancées réalisées dans ce cadre, notant toutefois la nécessité de redoubler d’efforts pour éradiquer ce phénomène.



S’exprimant à cette occasion, la présidente d’INSAF, Meriem Othmani a salué l'ensemble des actions militantes du tissu associatif œuvrant aussi bien dans le plaidoyer que sur le terrain, mettant l’accent sur l’effet bénéfique de toutes les actions entreprises par les partenaires nationaux ou internationaux lesquels ont soutenu et continuent à soutenir les initiatives et les programmes initiés par la société civile.



Pour sa part, le représentant du Fonds des Nations Unies pour la Population au Maroc, Luis Mora a mis l'accent sur l'importance de fédérer les efforts afin de mettre fin à une pratique néfaste qui touche plus de 650 millions de femmes et de filles dans le monde.



Et d'ajouter que de nombreux accords internationaux existent concernant la condamnation du mariage des enfants, rappelant que la Conférence internationale sur la population et le développement de 1994 a notamment lancé un appel aux différents pays afin de mettre un terme à cette pratique.



De son coté, la représentante du ministère de l'Insertion sociale et de la famille, Karima Hliouti a mis l'accent sur les efforts déployés par les autorités et les institutions publique pour préserver le noyau de la famille qui constitue le pilier de la société.



Leila Rhiwi, représentante d’ONU-Femmes a plaidé, pour sa part, pour le respect de l’âge légal du mariage à savoir 18 ans, rappelant que le cadre légal en vigueur réglemente ce sujet, mais prévoit une exception qui autorise le mariage des jeunes filles.



La responsable onusienne a insisté, dans une déclaration à la MAP, sur l'importance du changement des mentalités pour promouvoir les conditions des jeunes filles.



Quant au directeur de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) de Casablanca Settat, Abdelmoumen Talib, il a exposé les avancées enregistrées en matière de scolarisation des filles et les actions mises en place pour leur offrir les meilleures chances.



M. Talib a également évoqué les campagnes de sensibilisation organisées au sein des établissements scolaires et le rôle des cellules d'écoutes dédiées à faciliter l’accès des filles à l'école et lutter contre la déperdition scolaire particulièrement dans les zones rurales.