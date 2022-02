Place aux “Ellempiades ” 2022

20/02/2022

La troisième édition des « Ellempiades », Olympiades 100% féminines, auront lieu les 26 et 27 courant. Cette manifestation organisée par Ecosport ENCG Casablanca vient compléter le programme entamé en 2021 qui fut une année de pur engagement sportif pour les étudiants de l’Ecole nationale de commerce et de gestion de Casablanca grâce aux efforts inlassables du club Ecosport.



Ce club a clôturé 2021 par une succession d’évènements couronnés d’un plein succès, pour inaugurer l’année 2022 avec la tenue de 3ème édition de cet événement original, créatif et innovant que l’ENCG Casablanca a eu la primeur d’organiser : « Ellempiades ».



A l’occasion de l’anniversaire de son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija, le club Ecosport organise les « Ellempiades », un événement s’étalera sur 2 jours, les 26 et 27 février. Le 26 février sera dédié à une conférence qui parlera du sport féminin, alors que le 27, place aux Jeux.



Cette manifestation sportive verra la participation de 200 étudiantes passionnées du sport, issues de différentes écoles relevant de l’Université Hassan II.