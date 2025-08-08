Place à l'édition 2025 du Moussem Moulay Abdallah Amghar

08/08/2025

La commune de Moulay Abdallah, relevant de la province d’El Jadida, accueille, du 8 au 16 août courant, les festivités du Moussem Moulay Abdallah Amghar, un rendez-vous annuel mettant en valeur le patrimoine immatériel et les traditions ancestrales de la région de Doukkala.



Le Moussem Moulay Abdallah Amghar constitue une occasion privilégiée de célébration du patrimoine culturel national, à travers un programme riche et varié comprenant notamment des spectacles de Tbourida, avec la participation de sorbas venues de différentes régions du Maroc, des démonstrations de fauconnerie, ainsi qu’un ensemble d’activités religieuses.



A cet égard, le président de la commune de Moulay Abdallah, Mehdi El Fatmi, a souligné que l’édition de cette année se distingue par un programme articulé autour d’activités religieuses, culturelles et artistiques, en vue de satisfaire la diversité des goûts des visiteurs, dont le nombre est estimé à quatre millions.



Concernant les mesures prises pour assurer le bon déroulement de cette édition, M. El Fatmi a précisé, dans une déclaration à la MAP, qu’un ensemble de dispositions a été arrêté, notamment le déplacement de la scène des spectacles musicaux du cœur du site vers son entrée principale, afin de réduire la pression sur la circulation, fluidifier le trafic et garantir un meilleur accueil des visiteurs.



De son côté, le président de l’Union provinciale pour la préservation de l’art de Tbourida, Saïd Ghaït, a indiqué qu'il est prévu la participation de 120 sorbas masculines et de 3 sorbas féminines à cette édition.



Par ailleurs, il a précisé que deux espaces de représentation pour Tbourida seront aménagés cette année, afin de permettre à un plus grand nombre de visiteurs de profiter de ces spectacles très prisés tout au long du Moussem.



Le programme de cette édition comprend des activités religieuses, des conférences scientifiques et des colloques animés par un groupe de scientifiques et de chercheurs. Des activités culturelles sont également au programme, incluant des conférences et des débats sur des thématiques variées, des démonstrations de fauconnerie et des prestations de Tbourida.



Le Moussem sera également rythmé par des soirées artistiques mettant à l’honneur de grandes figures de la musique populaire et du patrimoine marocain, parmi lesquelles Abdelaziz Stati, Saïd Ould El Houate, Adil El Medkouri, Saïd Senhaji, Saïda Charaf, Mustapha El Milss, Hassan Moul Oud, ainsi qu’une troupe d’Ahwach.