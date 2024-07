Place Bab Sidi Abdelouahab à Oujda: Un patrimoine historique et un célèbre espace de divertissement

17/07/2024

La place "Bab Sidi Abdelouahab", située au cœur de la ville d'Oujda, est l'un des sites historiques les plus marquants de la capitale de l'oriental. Elle cristallise cette mémoire collective renouvelée, d'où la pertinence du coup de jeune dont elle a bénéficié dans le cadre de la réhabilitation et de la restauration de la médina.



Depuis de nombreuses décennies, ce monument, qui constitue un patrimoine historique, culturel et civilisationnel, est un espace pour l'art de la "halqa" et de ses diverses composantes comme la musique, le théâtre, la danse et l'art de la parole.



L’inauguration par SM le Roi Mohammed VI du projet de réhabilitation de la place en juin 2013, et son ouverture en mai 2014, a donné une forte impulsion aux efforts visant à faire revivre ce patrimoine de divertissement qui distinguait cet espace, en tentant d'attirer les maîtres de la halqa à l’image de la place Jamaâ El Fna à Marrakech ou la place El Hdim à Meknès.



Aujourd'hui, la place Bab Sidi Abdelouahab est devenue une destination privilégiée pour les habitants de la cité millénaire et ses visiteurs, qui viennent nombreux assister à des spectacles artistiques, aux jeux de divertissement, à la halqa ou à la musique, notamment celles associées à l'Oriental comme "Reggada" ou "Alaâlawi".



A cet égard, Jamal Haddadi, enseignant-chercheur en histoire à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Mohammed 1er d'Oujda, a souligné que les places sont des lieux de rassemblement des populations, que ce soit en tant que parc ou marché, relevant, dans une communication à la MAP, que cette porte a été baptisée du nom de Sidi Abdelouahab en hommage à ce saint vénéré dont le mausolée est situé à quelques mètres de l‘entrée.



Il a ajouté que la place Bab Sidi Abdelouahab revêt une grande importance dans l'histoire de cette ville de plus de mille ans, soulignant que la présence de places hors des murailles dans certaines villes impériales du Maroc revêt une grande symbolique, liée essentiellement à l’émergence de ces villes, en plus de leurs fonctions pratiques qui déterminent la relation entre ceux vivant hors de ces murailles et ceux à l'intérieur.



L’universitaire a noté que les places, dans le passé, servaient d'espace de divertissement et de lieu d'exhibition des équipements et des armements pour se transformer au fil du temps, comme c'est le cas aujourd'hui, en un lieu qui héberge les marchés, les magasins et les étalages des marchands ambulants.



Actuellement, la place Bab Sidi Abdelouahab joue un rôle social et économique à travers les activités culturelles, artistiques et commerciales qu’elle regroupe.

La restauration de cet espace concrétise une ferme volonté des pouvoirs publics de préserver le patrimoine historique de la capitale de l'Oriental, considéré comme le témoin d'une histoire ancestrale.



Pour assurer sa pérennité et son rayonnement, les habitants d’Oujda souhaitent que cette place soit exclusivement réservée à l'accueil d'événements culturels et de spectacles artistiques et de divertissement, notamment la halqa, à même de contribuer au développement économique, touristique et culturel de la région.