Pitt vs Jolie : Pourquoi le couple star n'a toujours pas entériné son divorce

19/10/2019

Il y a trois ans, Angelina Jolie et Brad Pitt annonçaient qu'ils mettaient un terme à leur relation, une séparation qui aura fait l'effet d'un coup de tonnerre sur la planète people. Les époux et parents de six enfants - Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knoxe et Vivienne - ont en effet formé l'un des couples les plus glamours d'Hollywood durant toute une décennie, à faire rêver leurs fans aux quatre coins du monde.

Si leur amour est bel et bien enterré, le couple n'a pourtant toujours pas finalisé le divorce. En cause : Angelina Jolie et Brad Pitt ne parviennent pas, selon le média The Blast, à trouver un accord sur le partage de leurs biens, notamment de leur domaine à Miraval, le château qu'ils possèdent dans le Var, dans le sud de la France.

Le divorce se révèle très long et, on l'imagine, bien coûteux. On ne l'y reprendra plus : Angelina Jolie aura beau tomber à nouveau amoureuse, selon ses proches à la presse américaine, elle n'a plus aucune envie de se remarier. D'ailleurs, l'actrice de désormais 44 ans se serait sentie forcée d'épouser Brad Pitt, ressentant des pressions de la part du père de ses enfants. Ce divorce compliqué risque fort de conforter son opinion.