Piscines et places publiques à Taroudant : Un havre de détente pendant l’été

27/08/2025

Face à la vague de chaleur qui sévit dans plusieurs régions du Royaume en cette saison d’été, les habitants et les touristes sont en quête d’options pour échapper à la canicule.

A Taroudant, les piscines sont souvent la destination préférée pendant la journée, tandis que le soir, les places publiques de la cité se transforment en lieux animés.



En effet, les piscines privées et publiques de la ville et des environs sont largement fréquentées par les familles et les jeunes, qui y trouvent un cadre idoine pour se détendre et se rafraîchir.



De nombreux parents choisissent d'emmener leurs enfants dans ces espaces qui proposent diverses activités de divertissement.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur d'un établissement touristique local souligne que l’endroit dispose d'une piscine, d'un bassin pour enfants équipé des dispositifs de sécurité nécessaires, et d'un vaste espace vert pour accueillir les familles et les visiteurs.



Pendant la saison d’été, le complexe connaît, a-t-il dit, une affluence croissante de la part des résidents et des touristes, qui y trouvent un lieu de détente privilégié et un refuge contre la chaleur intense qui sévit dans la région en cette période de l'année.

Le responsable a noté que le complexe propose une variété de services et d'activités récréatives qui en font une destination familiale de choix.



Pour sa part, un habitant de Taroudant assure que la fréquentation des piscines et des espaces publics pendant l'été est devenue une habitude chez bien des résidents de la ville, au vu de la chaleur qui sévit en cette période de l’année.

Ces espaces offrent aux familles l'occasion de profiter de moments de détente et de joie pour les enfants.



Avec une légère baisse des températures le soir, les places publiques de la ville impériale, telles que la place du "20 août", "Assarag" et la place " 6 novembre", connaissent un afflux important. Alliant divertissement et convivialité, ces endroits deviennent le cœur battant de la cité et le lieu de rencontres et d’échanges.

L'éclairage et l’animation nocturnes créent une atmosphère joyeuse et conviviale. Ces places attirent les familles et les jeunes.



Les vendeurs ambulants et les petits commerces proposent une variété de produits, notamment des snacks, des jus de fruits, des confiseries locales et des jouets pour enfants.

Cela leur confère un caractère social et économique distinctif et en fait un lieu de rencontre pendant l'été.



Pour beaucoup d’habitants, ces places ne sont pas seulement des lieux de divertissement, mais aussi un cadre pour renouer les liens sociaux et les relations familiales et amicales.



Pendant la saison estivale, ces places qui témoignent aussi de l'attachement des habitants de Taroudant à leurs coutumes et à leurs richesses patrimoniales, contribuent à la dynamique sociale et économique de la cité du Souss.

