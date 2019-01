Piqué souhaite faire entrer Messi dans le capital du FC Andorra

09/01/2019

Le défenseur du FC Barcelone Gerard Piqué souhaite faire entrer son ami et coéquipier Lionel Messi dans le capital du FC Andorra, un club dont il vient de faire l'acquisition et pour lequel il entretient de grandes ambitions, a-t-on appris auprès du club andorran.

"Les pourparlers sont à un stade avancé mais rien n'est encore conclu", a indiqué à l'AFP cette même source.

L'ambition de Piqué est, d'ici quelques saisons, de faire du club de la Principauté d'Andorre l'un des meilleurs clubs professionnels du Championnat espagnol, à l'image de l'AS Monaco en France.

Le 29 décembre, lors de l'assemblée générale du FC Andorra, les actionnaires ont approuvé à l'unanimité la vente du club au fonds d'investissement Kosmos de Gerard Piqué.

L'une des clauses du contrat qui lie le FC Andorra à Kosmos précise que le club doit rester Andorran et qu'une majorité des joueurs doivent être des nationaux.

Gerard Piqué s'est engagé à liquider la dette du club de 300.000 euros et à injecter tous les ans 300.000 euros.

Fondé en 1942, le doyen des clubs du petit état pyrénéen évolue au sein de la Fédération espagnole, en Primera Catalana, soit la 5e division espagnole. Dans les années 80 et 90, le club avait joué en deuxième division.

Récemment, le fonds d'investissement Kosmos a défrayé la chronique avec le rachat des droits de la Coupe Davis à la Fédération internationale de tennis (ITF) et le lancement d'une nouvelle formule de cette compétition centenaire par équipes.