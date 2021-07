Pierce Brosnan rend hommage à Daniel Craig

Tandis que Daniel Craig s’apprête à rendre le matricule 007, Pierce Brosnan a tenu à rendre hommage à celui qui lui a succédé dans le rôle du plus célèbre des agents secrets. «Il était magnifique, et il peut sortir la tête haute.



Il a vraiment laissé une marque indélébile dans la franchise. Mes années à le faire sont des années que je chéris, un cadeau qui continue », a confié à People l’acteur qui a incarné James Bond entre 1995 et 2002.



Mais alors qui Pierce Brosnan aimerait-il voir remplacer Daniel Craig dans le costume de 007 ? Pour Pierce Brosnan, c’est bien simple, tout se joue entre Idris Elba et Tom Hardy. « Idris a une présence tellement puissante, et une bonne voix. Il serait magnifique. Et Tom peut vraiment faire ce qu’il veut. Les deux le peuvent. Je pense que maintenant que Daniel a laissé une empreinte si indélébile, ils peuvent vraiment aller dans n’importe quelle direction », estime l’acteur qui incarnera le Dr. Fate dans Black Adam.



Quoi qu’il en soit, il ne faut pas espérer connaître l’identité du prochain James Bond avant la sortie de Mourir Peut Attendre le 6 octobre prochain.