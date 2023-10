Philiani Ndlela : Le Mondial 2030 au Maroc-Espagne-Portugal restera ancré dans les mémoires

07/10/2023

Le Royaume du Maroc organisera en 2030, conjointement avec l’Espagne et le Portugal, une Coupe du monde exceptionnelle qui restera ancrée à jamais dans les mémoires des amateurs du football mondial, a indiqué jeudi l’analyste sportif sud-africain Philani Ndlela.



«L’Afrique est prête à laisser sa marque, une fois de plus, et je suis certain que le Maroc organisera une Coupe du Monde remarquable et mémorable que le monde n’oubliera jamais», a déclaré à la MAP M. Ndlela, journaliste et spécialiste du contenu sportif au sein de la plateforme «Média Prophilani».



Il a ajouté que cet évènement sportif de grande envergure «constituera une expérience unique, où les nations s'uniront sous la bannière du sport, brisant les barrières et créant des souvenirs qui dureront toute une vie».



«Cet événement grandiose ne sera pas seulement une célébration du football, mais aussi une plateforme pour promouvoir l'unité, l'amitié et les échanges culturels à l'échelle mondiale», a-t-il soutenu.



Soulignant qu’il s’agit d’un «moment monumental non seulement pour le Maroc, mais aussi pour l’ensemble du continent africain», il a noté que cela remplit le cœur de fierté et de joie que l’Afrique a été reconnue sur la scène mondiale.



M. Ndlela a de même affirmé que «cette Coupe du monde conjointe est un témoignage du riche patrimoine, de l'hospitalité légendaire et de la culture dynamique de la Nation marocaine». Le Maroc aura ainsi l'opportunité de mettre en valeur ses paysages époustouflants, sa diversité culturelle, son hospitalité légendaire et son ouverture, a-t-il soutenu.



L’analyste sud-africain a, dans ce contexte, rappelé que «l’Afrique a toujours produit des talents exceptionnels en matière de football et c’est l’occasion pour le monde d’être témoin de l’incroyable passion et des compétences que notre continent a à offrir».



«Cette organisation conjointe de la Coupe du monde inspirera et motivera inéluctablement les jeunes sportifs en herbe à travers l’Afrique, laissant un impact durable sur les générations à venir», a-t-il déclaré, arguant que cet événement historique agira comme un catalyseur de changement positif, en encourageant les investissements dans les infrastructures sportives, les programmes éducatifs et le développement des talents dans toute l’Afrique.