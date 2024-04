Peter Pellegrini. L’ex-Premier ministre amoureux de voitures devient président slovaque

Ancien Premier ministre, Peter Pellegrini, qui a remporté samedi l'élection présidentielle en Slovaquie est un amoureux de voitures, un pilote d'avion breveté et un allié du gouvernement populiste favorable à la Russie. Soutenu par le Premier ministre Robert Fico, le président sortant du Parlement, âgé de 48 ans, s'est engagé au cours de sa campagne électorale à "unir une Slovaquie divisée" affirmant que le pays avait besoin de "sérénité".Selon lui, "la scène politique slovaque est divisée entre ceux qui sont en faveur de la poursuite de la guerre (entre la Russie et l'Ukraine) à tout prix, et ceux qui demandent l'ouverture de négociations de paix". "J'appartiens à cette dernière catégorie", a-t-il dit à l'AFP avant les élections. Economiste de formation, il a rejoint le parti populiste Smer-SD de M. Fico et a fait partie des précédents gouvernements de son allié, avant de lui succéder en tant que Premier ministre. En 2020, Pellegrini a fondé son propre parti, Hlas-SD.Arrivé troisième aux législatives de l'an dernier, son parti est membre, avec Smer-SD et une formation d'extrême droite SNS, de la coalition au pouvoir. Slovaque aux racines italiennes, M. Pellegrini est né le 6 octobre 1975 dans la ville de Banska Bystrica (centre), d'un père mécanicien automobile et d'une mère enseignante. "J'étais fasciné par le monde de mon père, marqué par l'odeur de l'huile de moteur et des voitures, tracteurs et motos démontés".Il a aussi déclaré qu'il voulait devenir conducteur de train: "Je suis très intéressé par les chemins de fer en général". Il garde toujours un penchant pour les voitures et la musique. Dans sa jeunesse, il a fait partie d'un ensemble de danse et joué de l'accordéon. Ce célibataire a été surnommé il y a quelque temps "l'homme politique le plus sexy de Slovaquie" par des magazines féminins. Lors de l'annonce de sa candidature, il a déclaré qu'il vivait seul, ajoutant: "Si je suis élu président, je ne serai pas accompagné d'une première dame ou de quiconque". Il a cependant un Grand Bouvier Suisse nommé Gery. Après avoir étudié les finances, il travaille comme économiste, puis comme conseiller d'un député du parti Smer-SD de Robert Fico.En 2006, il remporte un mandat de député et prend le poste de secrétaire d'État aux Finances en 2012, puis celui de ministre de l'Education et de président du Parlement en 2014, avant de devenir vice-Premier ministre aux Investissements dans le gouvernement de Robert Fico. Entre 2018, il remplace ce dernier après que son allié de longue date a été renversé, à la suite de l'assassinat du journaliste d'investigation Jan Kuciak et de sa fiancée.Le double meurtre a déclenché des manifestations de masse qui ont contraint M. Fico à démissionner, Kuciak ayant travaillé sur les liens entre la mafia italienne et le parti Smer-SD. Chef du gouvernement jusqu'en 2020, M. Pellegrini a également assumé les fonctions de ministre de la Santé, des Finances et de l'Intérieur par intérim. Outre sa langue natale, M. Pellegrini parle le russe, l'allemand et l'anglais.Il est titulaire d'une licence de pilote d'avion ULM. En 2015, il a publié sur Facebook une vidéo prise à l'intérieur d'un avion de chasse, précisant qu'il avait reçu "un cadeau d'anniversaire extraordinaire". Il deviendra officiellement le sixième président slovaque le 15 juin.