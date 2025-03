Perturbations du trafic maritime entre Algésiras, Tarifa et Tanger en raison du mauvais temps

12/03/2025

Le trafic des voyageurs entre les ports espagnols d’Algésiras et de Tarifa et Tanger a été perturbé mardi à cause des conditions météorologiques défavorables affectant le détroit de Gibraltar, ont annoncé les autorités portuaires de la baie d’Algésiras.



Plusieurs départs prévus dans la matinée depuis Algésiras vers Tanger Med ont été impactés, avec des retards signalés sur les traversées de 09h00 et 09h45, tandis que celle de 07h00 a été annulée, précise la même source.



Au port de Tarifa, déjà touché par plusieurs jours de perturbations, toutes les liaisons de la journée ont été annulées, à l’exception de celle de 20h00, dont le maintien dépendra de l’évolution des conditions météorologiques.



Par ailleurs, l’Agence météorologique nationale espagnole (Aemet) a émis une alerte jaune en vigueur jusqu’à 12h00 pour le détroit de Gibraltar et plusieurs zones de la province de Cadix, où des précipitations allant jusqu’à 40 litres par mètre carré sont attendues dans certaines localités.



Le littoral du détroit reste également placé sous vigilance météorologique pour fortes vagues, avec des rafales de vent de sud-ouest atteignant 61 km/h et une houle pouvant atteindre quatre mètres, selon Aemet.