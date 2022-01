Perturbations de l'approvisionnement en eau potable

A Casablanca, Settat et Berrechid

27/01/2022

L' approvisionnement en eau potable de certains quartiers des villes de Casablanca, Settat et Berrechid connaîtra, du jeudi au vendredi, des perturbations en raison de l'interruption de l'approvisionnement du réservoir de Mediouna relevant de la Lydec, a indiqué l'Office national de l'électricité et de l'eau potable -branche eau (ONEE).



Dans le cadre de l'approvisionnement en eau potable de la région sud de Casablanca à partir de la station d'épuration du barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah, la Direction régionale de la côte atlantique relevant de l'ONEE informe ses clients que l'approvisionnement du réservoir de Lydec Mediouna sera interrompu, du jeudi à 08:00 au vendredi à 02:00, en raison destravaux programmés pour lier les installations réalisées qui relieront les régions nord et sud du Grand Casablanca au canal principal de production Douarat-Casablanca, qui alimente la ville à partir du barrage Al Massira, et ce en coordination avec les services de la société Lydec, a annoncé l'Office dans un communiqué.



"Suite à ces travaux, une diminution de la pression pouvant arriver jusqu'à une interruption partielle est prévue, vendredi de minuit à 02:00, au niveau du réseau de distribution Lydec à Sbata, Ain Chock, Ben M'sik Sidi Othman et la région de Moulay Rachid qui sont alimentés à partir du réservoir de Mediouna", a ajouté la même source.



L'approvisionnement des associations d'usagers de l'eau (El Mkansa, Sadaka 2,Acharaka et ElBouirat) au niveau de la province de Nouaceur sera également suspendu durant la même validité, a fait savoir le communiqué.



Ces travaux entraîneront également, à partir de vendredi, une baisse du débit de l'alimentation en eau potable des villes de Settat et de Berrechid, pouvant aller jusqu'à des interruptions partielles au niveau des points hauts de Berrechid, notamment durant les heures de pointe.



L'ONEE a, par ailleurs, tenu a remercier tous ses clients pour leur compréhension, les appelant à rationaliserleur consommation d'eau potable, a relevé le communiqué, notant que l'Office informe également ses clients que ses équipessont à pied d'œuvre pour prendre toutes les mesures proactives nécessaires à l'atténuation de ces perturbations.