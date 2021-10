Perpétuer la pensée de Mehdi Ben Barka

Un devoir de mémoire

28/10/2021

Quand la révolution doit-elle avoir lieu ?

Le 29 octobre est, chaque année, source de tristesse, de mélancolie, d’amertume et de colère pour la gauche marocaine. Cette date coïncide à la fois avec l’enlèvement et la disparition de Mehdi Ben Barka en 1965 à Paris, et avec l’enlèvement de Houcine El Manouzi en 1972 à Tunis.Les deux affaires n’ont jamais été élucidées et le régime marocain, français (pour l’affaire Ben Barka) et tunisien (pour l’affaire El Manouzi) n’ont toujours pas, jusqu’à aujourd’hui, voulu communiquer et déclassifier l’ensemble des documents relatifs à ces deux affaires politiques dont ils disposent.En ce 29 octobre 2021, 56 ans après l’enlèvement de Mehdi Ben Barka et de l’avortement de ses grands projets émancipateurs au niveau national mais également à l’échelle du tiers-monde, 49 ans après l’enlèvement de Houcine El Manouzi, élément dynamique du syndicalisme marocain et arabe en Belgique, en Hollande et en Libye, il est plus que nécessaire d’être intransigeant et inflexible sur l’une des rares causes pour laquelle la gauche marocaine reste soudée: la vérité! Pour Ben Barka, pour El Manouzi, pour leurs familles avant tout, pour le peuple de gauche ensuite. Les familles n’ont cessé de demander justice, mais rien n’y fait. La «Raison d’Etat» avant tout.En cette date, je profite de l’occasion pour traiter de la pensée de Mehdi Ben Barka. Plus on lit cet homme, plus on comprend les problèmes qu’il aurait pu causer au pouvoir personnel et à ses féodaux, premiers supports du régime et du néocolonialisme. J’ai décidé de ne pas faire référence à l’enlèvement et à ses circonstances pour deux raisons :- Premièrement, je ne suis que spectateur et non acteur de cette affaire, et les seuls personnes qui ont la possibilité et la capacité d’en parler sont principalement la famille de Ben Barka, l’avocat de la famille, Me Maurice Buttin, et d’autres… ;- Deuxièmement, toute l’affaire Ben Barka a fait l’objet d’un livre détaillé de la part de Me Maurice Buttin, «Hassan II - De Gaulle - Ben Barka : Ce que je sais d'eux » publié en 2010 et réédité en 2015, en plus de certains articles et interviews qui donnent l’actualité concernant cette affaire d’Etat, la dernière en date étant «Le mépris du pouvoir», parue sur Mediapart le 28 juin 2020.Le texte que j’entame sera divisé en cinq, chaque partie correspondant à une des idées phares du leader de l’opposition marocaine. Il faut savoir que rien ne remplacera le fait de lire Ben Barka pour comprendre Ben Barka, car mon travail n’est qu’un travail de vulgarisation, pour faire véhiculer ses idées avant-gardistes, égalitaires, socialistes et internationalistes. Pour étudier sa pensée en profondeur, il y a lieu de lire «Mehdi Ben Barka, recueil de textes introduit par Bachir Ben Barka» paru en 2013. Si le corps de Mehdi Ben Barka a disparu, sa pensée ne doit pas l’être. Si liquidation physique il y a eu, alors il ne doit pas y avoir liquidation idéologique. Perpétuer sa pensée devient un devoir de mémoire.1- L'édification d’un Maroc nouveau: Edifier un Maroc nouveau, ou une «société nouvelle» (toutes les citations mises entre guillemets sont celles de Mehdi Ben Barka, sauf stipulation contraire), est, pour moi, la colonne vertébrale du projet de Ben Barka. Après l’Indépendance (1956), le Maroc se trouvait devant un fait accompli : le poids de deux héritages. «Le premier qu’on pourrait appeler l’héritage colonial, le second (souvent marqué par le premier et beaucoup plus important) l’héritage d’une situation de stagnation et d’isolement qui a fait que le Maroc doit rattraper un retard de quelques trois siècles.Ce retard apparaît sur le plan économique, sur le plan technique, sur le plan institutionnel ». Nous ne pouvions alors pas rester fidèles à nos mauvaises habitudes ou qualités telles que «l’immobilisme et la fierté». Mais pourquoi un nouveau Maroc ? Pourquoi une nouvelle société ? «Pour permettre à l’homme de s’épanouir, de bénéficier de cet apport scientifique et technique auquel nous-mêmes avons concouru» à travers nos ancêtres, «et faire disparaître toutes formes d’exploitation.Il ne s’agit pas pour nous, quand nous pensons à l’héritage colonial, de faire cesser seulement l’exploitation née de la période du protectorat, mais aussi l’exploitation qui a pu exister de l’homme marocain par l’homme marocain ». Mais ce retard est dû à l’obligation de préserver notre indépendance. Pour ce faire, comme l’Inde et la Chine, «les murailles que nous avions dressées contre l’invasion pendant ces siècles depuis la période saâdienne ont été des murailles qui ont empêché également la science de pénétrer chez nous». Comment réussir à bâtir une société nouvelle au Maroc ? Mehdi Ben Barka pose déjà les moyens d’actions en juin 1958 à Tétouan devant les cadres du parti de l’Istiqlal :Après l’indépendance, les ¾ de la population étant rurale, la réforme agraire était donc une nécessité. Que ce soit par la redistribution des terres, la machinisation, l’abolition des frontières entre les terres, les coopératives agricoles… Ben Barka consacra une grande partie de ses travaux au domaine agricole (cette partie sera amplement développée plus bas) ;2. L’industrialisation : face au chômage mais également à l’instabilité et le caractère saisonnier de l’agriculture, l’industrialisation était le choix à faire. Mais de quelle industrie était-il question ? «Il s’agit de l’industrie qui nous mettra au rang des 2 nations évoluées, et nous permettra, par exemple, de ne plus importer des marchandises dont nous exportons la matière première et qui reviennent dans notre pays sous la forme industrialisée». Ici aussi, l’idée de coopératives industrielles est soulevée par Ben Barka, de sorte à empêcher à ce que l’expérience capitaliste européenne, où «les moyens de production sont devenus la propriété privée d’un groupe d’individus», ne se reproduise pas au Maroc.3. La répartition juste : après l’indépendance, l’inégalité de répartition des ressources, et donc le bas niveau de vie, se fait toujours ressentir. Après l’indépendance, les ⅔ du produit national brut étaient répartis entre le ¼ de la population. Comment répartir alors ces richesses ? Pour Mehdi Ben Barka, «la répartition juste ne signifie pas enlever à un propriétaire ses biens pour les donner à ses voisins pauvres, ni prendre aux patrons leurs usines.Cela signifie, par exemple, que le gouvernement impose des impôts convenables sur le profit et le revenu individuel, ce qui permettra de renflouer les caisses de l’Etat et d’élargir ainsi les services au profit des citoyens. La gratuité des soins de santé, par exemple, pourra être élargie à des couches populaires plus importantes et avec des moyens en constante amélioration.C'est donc une méthode légale et logique pour une diminution relative de la fortune du riche au profit d’une satisfaction relative des besoins des pauvres, selon le proverbe chinois (combien juste) qui dit : «S’il y a de la nourriture, il faut que tout le monde en mange »… La répartition juste ne signifie pas l’abolition de la propriété privée, mais que l’Etat contrôle cette répartition et la préserve contre la féodalité et les monopoles privés».4. Donner de l’importance aux questions de l’enseignement : déjà en 1958, le problème de «négligence de l’enseignement» était soulevé par Ben Barka. En ce temps, on devait «mettre fin à la rareté des enseignants et des cadres pour diriger le pays », notamment suite à la désertion des anciens cadres en place sous le protectorat français.La Constitution va de pair avec la démocratie, dans le sens où la première assure la seconde et ou la seconde suppose la première. Mais de quelle démocratie parle-t-on? Même question pour la Constitution. Pour Mehdi Ben Barka, «la démocratie n’est pas une enseigne qu’on exhibe pour les touristes, c’est une réalité qui doit ouvrir concrètement à chacun des possibilités de progrès».Concernant la Constitution, ne peut être considérée comme document constitutionnel que celle qui «garantit les libertés publiques, leur permet d’être effectives, par le contrôle et la sanction du pouvoir et où elle permet de contrecarrer les influences étrangères dans les affaires de notre pays». Mais pour assurer la démocratisation du pays, il faut de profondes réformes économiques, institutionnelles, sociales et culturelles et «non une révision de la Constitution qui se ferait en dehors des représentants authentiques des masses populaires».Et démocratiser, c’est rechercher les véritables détenteurs de la puissance publique, de sorte à attribuer à chacun ses responsabilités politiques. En ce sens, ce qui importe pour Ben Barka dans une Constitution, «c’est la définition des pouvoirs et des responsabilités devant le peuple, la mise en place des institutions authentiquement populaires ». Seule donc une Assemblée constituante pourra assurer cela. Mehdi Ben Barka a vécu de près une seule expérience constitutionnelle marocaine, celle de la Constitution du 07 décembre 1962.Après une proclamation incendiaire du Secrétariat général de l’UNFP en date du 07 novembre 1962, suite à la promulgation d’un Dahir le 04 novembre 1962 relatif à l’organisation du référendum, qui fixait par exemple la période d’inscription aux listes électorales à une semaine, «sans que la date du référendum soit officiellement annoncée, ni le texte de la Constitution publié », l’UNFP décidait alors, en réunion du Comité central du 15 novembre 1962, de boycotter le référendum, et cela 3 jours avant sa publication ! Chose qui montre l'attachement du parti, principalement de Mehdi Ben Barka, Abderrahim Bouabid et e Fquih Basri (qui ont fourni le plus d’efforts dans la campagne pour le boycott du référendum), à la forme et la méthode de rédaction de la Constitution. Il ne faut pas oublier le fond, car cette Constitution avait été écrite par des représentants des intérêts colonialistes au Maroc et institutionnalisait le pouvoir personnel et les privilèges de la féodalité.La thèse de ces opposants se basait principalement sur l’élection d’une constituante, que ce soit pour les membres de l’organisation politique, l’Union nationale des forces populaires, ou pour son bras syndical, l’Union marocaine des travailleurs (UMT). «Mais il ne semble pas qu'un accord ait pu être établi entre les différentes tendances au cas où le Roi déciderait de soumettre directement au référendum, comme il l'avait promis et rappelé encore récemment, un texte de Constitution préparé par ses soins» soulignait Paul Chambergeat.Toujours selon Chambergeat, «les uns [les politiques] étaient prêts à renoncer au moment opportun à la revendication d'une Constituante élue si le parti était invité à participer au gouvernement et obtenait des garanties précises sur le contenu de la Constitution. On pourrait ranger Ben Barka dans cette catégorie. Une autre tendance était favorable à une opposition systématique.Certains éléments de la Résistance ayant à leur tête Fquih Basri, ainsi que l'ancien ministre des Finances du gouvernement Ibrahim, Abderrahim Bouabid, étaient partisans de cette dernière solution», mais cela reste à prouver. La direction par Ben Barka de cette étape importante du parti se termine le 16 novembre, après la tentative d’assassinat perpétrée à son encontre sur la route liant Rabat à Casablanca.On a, depuis toujours, éviter de reparler de l’Option révolutionnaire, document qu’a présenté Mehdi Ben Barka au cours du deuxième congrès de l’UNFP en 1962 et qui a été refusé par la direction. Il l’a lui-même rendu public en juin 1965 suite “aux évènements sanglants du mois de mars (événements du 23 mars 1965 à Casablanca)” et aux “développements politiques qui s’ensuivirent”.Par Option révolutionnaire, je ne fais ni maintenant, ni ne ferais plus tard dans le texte référence au mouvement “Option révolutionnaire”, né à la veille du Congrès extraordinaire de 1975 qui clarifie les positions et la tendance du nouvel USFP en tant que parti réformiste et attaché au choix démocratique. Ce qui m’importe, c’est de clarifier certaines zones d’ombre, certaines zones qui ont depuis fort longtemps été considérées comme tabou.Que veut dire Mehdi Ben Barka par “Révolution” ?Premièrement, Ben Barka mettait deux forces en contradiction : les forces révolutionnaires (les petits fellahs sans terre, la classe ouvrière, la petite et moyenne bourgeoisie) et les forces réactionnaires (le palais, la féodalité, la grande bourgeoisie, la haute et moyenne administration).Chacun bien sûr avec un potentiel révolutionnaire variable (classe ouvrière, élément révolutionnaire par excellence par exemple) et un potentiel réactionnaire variable. Mais il faut savoir que l’élément permettant la variation de chaque force est propre à chaque classe.Pour qu’une classe soit plus révolutionnaire, il lui faut réunir deux conditions qui vont de pair : une organisation populaire et démocratique et une clarification idéologique. En gros, il faut que la conscientisation se fasse, donc un couple politico-syndical fort. Surtout que la réaction utilisait tous les moyens en sa disposition pour diviser les dirigeants syndicaux des dirigeants politiques.Pour qu’une classe soit plus réactionnaire, il lui faut des privilèges. Que ce soit le sous-prolétariat (lumpen prolétariat, qui peut être définit de diverses manières mais qui représente pour Ben Barka tout paysan chassé de la campagne vers la ville du fait du chômage et du sous-emploi résultant de l’expropriation de ses terres) qui peut facilement être contrôlé par la réaction juste en lui assurant ses besoins primaires (logement, nourriture, santé...), en lui faisant de vagues promesses, ou par peur de représailles de la part des agents d’autorité (un exemple flagrant, et qui remonte au référendum constitutionnel du 7 décembre 1962, montre que ceux qui ont voté oui pour la Constitution dans les villes sont les gens qui vivent dans les bidonvilles et donc qui proviennent de la campagne.Pour Jacques Berque, et d’après Paul Chambergeat, ce sont des personnes “qui n’ont pas encore totalement perdu les réflexes sociaux et politiques des ruraux, en particulier un certain sentiment de crainte et de respect à l’égard du pouvoir et de ses représentants.Ce sentiment est sans doute ravivé par l’état de dépendance dans lequel se trouvent ces habitants qui reçoivent une part non négligeable de leurs ressources par l’intermédiaire de la charité publique”). Leur place donc pour ne pas être un appui du régime est qu’ils retrouvent leur milieu naturel qui est la campagne.Et pour ce faire, il faut réunir toutes les conditions d’une vie digne et prospère dans ces régions, notamment par l’application de la réforme agraire, qui sera développée ultérieurement. Outre le sous-prolétariat, il y a la féodalité, la grande bourgeoisie, la haute et moyenne administration. Mais le problème, pour Mehdi Ben Barka, avec ces différentes composantes de la réaction, “c’est que les privilèges, par définition, sont limités en nombre et que l’avidité de certains hommes est illimitée”. Pour revenir à la définition de la “révolution”, Ben Barka n’en donne pas. Toutefois, et cela est bien plus important, car au lieu de définir la révolution, il définit et traite de la “perspective révolutionnaire”.Pourquoi “perspective révolutionnaire” et pas simplement “révolution” ? Parce que la perspective est une technique, une méthode, un point de vue qui permet de cerner une notion de tous les côtés, non seulement au présent mais également au futur.Par l’utilisation de l’expression “perspective révolutionnaire”, il devient clair que pour Mehdi Ben Barka, la révolution ne se fait pas du jour au lendemain, c’est une construction de longue haleine.Il écrit d’ailleurs que “la perspective révolutionnaire nous permet de disposer d'un cadre d’ensemble, dans l’espace et dans le temps, où nous pourrons inscrire les mesures qui correspondent à une conjoncture donnée et que nous nous fixerions comme objectifs partiels jalonnant notre longue marche vers nos buts essentiels”. Pour lui, “perspective révolutionnaire”, “vocation socialiste” et “programme” signifient la même chose.Mais le problème, encore une fois, est un problème de clarification idéologique. En disant “vocation socialiste”, il ne s’agit “pas de vouloir le socialisme dans l'abstrait, mais de commencer à bâtir réellement les bases de ce système économique et social”.En ce qui concerne le “programme”, “c'est une analyse globale et dynamique qu'on demande inconsciemment lorsqu'on réclame à cor et à cri «un programme», qui n'est pas en l'occurrence l'ensemble des mesures que le parti s'engage à prendre, au cas où il arriverait au pouvoir, mais bel et bien la ligne directrice qui, en expliquant les luttes et les vicissitudes du passé, esquisse le profil de l'avenir” et non pas de lancer à tort et à travers certains projets ou notions, tel qu’un système fiscal plus juste, une diminution des inégalités sociales, une ouverture du marché sur les petits producteurs.Marx disait d’ailleurs qu’un pas en avant du mouvement vaut mieux qu’une douzaine de programmes. Ben Barka ne fait aucunement référence à une quelconque révolution armée. Il utilise le mot “Révolution” à la place de réforme par exemple, car la réforme consiste à changer des structures déjà en place, chose qui a été impossible en son temps. Deux questions se posent alors :Puisqu’on parle ici de perspective révolutionnaire, il faut prévoir un temps long et un temps court. Il faut que les divers points du “programme” aient tous pour but cette vocation socialiste et non pas la contenir en elle-même.Ben Barka écrit à ce propos : “Notre “programme” n’existe et ne se précise que par les programmes immédiats qui lui donnent un contenu réel, de même que chaque point du programme immédiat prend un sens global et ne devient plus un but en soi”, c’est là où il faut établir la relation entre “programme minimum et objectifs immédiats d’une part” et “perspective révolutionnaire et buts ultimes d’autre part”.Mais, stricto sensu, la perspective révolutionnaire doit intervenir à un moment où les forces de la réaction ont été mises à nu, où leurs agissements deviennent clairs à l’ensemble de la population, “il faut que l’Etat apparaisse comme celui de la féodalité et de la bourgeoisie “comprador” (dans le sens où cette bourgeoisie s’enrichit de ses relations commerciales avec l’étranger), et que cette classe dirigeante montre qu’elle ne peut se couper de l’impérialisme étranger”.Cela peut prendre du temps, tout comme un incident imprévu peut accélérer ce processus, mais “personne ne peut prévoir avec exactitude la succession des périodes de flux et de reflux de la révolution”.