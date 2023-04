Performance trimestrielle. La Bourse de Casablanca en recul au premier trimestre

05/04/2023

La Bourse de Casablanca a clôturé le 1er trimestre de 2023 (T1-2023) en recul, son principal indice, le MASI, lâchant 3,07% à 10.391,39 points (pts).



Le MASI.20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody's ESG Solutions, ont respectivement perdu 2,96% à 832,06 pts, et 2,15% à 787,70 pts, rapporte la MAP.



A l’inverse, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a gagné 1,79% à 854,45 pts.



Au terme de ce trimestre, 7 secteurs ont terminé en hausse, 15 en baisse et 1 secteur est resté stable. Le secteur “Sociétés de portefeuilles - holdings” a réalisé la meilleure performance (+8,54%), devant celui des “Loisirs et hôtels” (+7,02%) et de la “Santé” (+3,99%).



A l’opposé, le secteur “Chimie” (-19,88%) a accusé le plus fort repli, suivi de celui de l'électricité (-12,57%) et du “Pétrole et gaz” (-11,18%). Le volume global des échanges au T1 s'est élevé à plus de 15,32 milliards de dirhams (MMDH), dont 5,23 MMDH réalisés sur le marché central actions, 1,12 MMDH sur le marché de blocs (actions), alors que les apports de titres se sont établis à 8,72 MMDH.



Sur le podium des transactions des valeurs, Attijariwafa Bank figure en tête avec un volume de 984,27 millions de dirhams (MDH), suivie d’Itissalat Al-Maghrib (890,41 MDH), et de BCP (457,27 MDH).



La capitalisation boursière s'est chiffrée à près de 542,10 MMDH. Sur le front des valeurs, les plus fortes baisses ont été accusées par Res Dar Saada (-44,44% à 10 DH), IB Maroc.com (-41,23% à 18,2 DH), Stokvis Nord Afrique (-27,63% à 11,37 DH), Snep (-21,95% à 483,9 DH) et Réalisations mécaniques (-16,67% à 125 DH).



Les plus fortes hausses de la semaine ont été l'œuvre de BMCI (+29,80% à 460 DH), Alliances (+19,46% à 62,12 DH), Zellidja S.A (+16,84% à 85 DH), Timar (+13,56% à 204,4 DH) et Salafin (+11,93% à 638 DH).