Performance mensuelle : la Bourse de Casablanca dans le rouge en octobre

03/11/2024

La Bourse de Casablanca a clôturé le mois d’octobre dans le rouge, son indice phare, le MASI, ayant perdu 1,42% à 14.168,1 points (pts).



Le MASI.20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, a reculé de 1,63% à 1.143,12 pts, et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody's ESG Solutions, s'est replié de 1,7% à 1.012,75 pts.



En revanche, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a progressé de 1,98% à 1.386,66 pts.



Sur le plan sectoriel, les indices "Ingénierie et biens d'équipement industriels" (-9,97%), "Sociétés de portefeuilles - Holdings" (-9,1%) et "Immobilier" (-8,13%) ont accusé les plus fortes baisses. En revanche, "Bâtiments et matériaux de construction" (+1,86%), "Chimie" (+1,16%) et "Matériels, logiciels et services informatiques" (+1,15%) ont enregistré les plus fortes hausses. S'agissant des échanges, ils ont dépassé 6,39 milliards de dirhams (MMDH), réalisés principalement sur le marché central "Actions".



La Banque Centrale Populaire a été l'instrument le plus actif du mois avec une part de 11,32% des échanges, devançant Sodep-Marsa Maroc (8,76%) et TGCC S.A (8,02%).



La capitalisation boursière a, quant à elle, atteint plus de 729,42 MMDH.



Aux valeurs individuelles, les plus fortes baisses ont été enregistrées par Promopharm S.A. (-20% à 920 DH), Stroc Industrie (-16,1% à 51 DH), Zellidja S.A (-14,84% à 126 DH), Douja Prom Addoha (-13,38% à 34 DH) et TotalEnergies Marketing Maroc (-12,64% à 1.520 DH).



Par ailleurs, les meilleures performances ont été réalisées par Jet Contractors (+53,67% à 1.506 DH), Maroc Leasing (+7,84% à 399 DH), Fenie Brossette (+6,54% à 114 DH), Maghreb Oxygène (+5,45% à 232 DH) et Sonasid (+4,71% à 890 DH).