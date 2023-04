Performance hebdomadaire : La Bourse de Casablanca dans le vert

11/04/2023

La Bourse de Casablanca a clôturé la semaine allant du 03 au 07 avril courant en territoire positif, son indice principal, le MASI, progressant de 0,67% à 10.461,41 points (pts).



Au cours de cette période, le MASI.20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, s'est bonifié de 0,92 à 839,73 pts, et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody's ESG Solutions, a gagné 0,71% à 793,29 pts.



Depuis le début de l'année, ces trois indices affichent des contre-performances respectives de 2,41%, 2,06% et 1,46%, rapporte la MAP.



S'agissant du MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises, il a perdu 0,21% à 852,69 pts, ramenant ainsi sa performance annuelle à 1,58%.

Sur le plan sectoriel, 10 indices ont clôturé dans le vert, contre 11 en baisse, tandis que ceux de l'électricité et des télécommunications n'ont affiché aucune variation.



Le secteur de l'industrie pharmaceutique a affiché la plus forte hausse hebdomadaire (10,43%), boosté par Sothema (+11,65%). Le secteur des boissons a pris, quant à lui, 5,16%, celui de la santé a avancé de 3,73% et celui des mines de 2,52%.



Du côté des perdants, le secteur du pétrole et gaz a accusé la plus forte baisse (-3,01%), suivi par celui des sociétés de financement et autres activités financières (-2,54%) et de celui du transport (-2,16%).



Le volume global des échanges s'est chiffré à plus de 348,32 millions de dirhams (MDH), réalisé principalement sur le marché central (actions) et dominé par les transactions portant sur Attijariwafa Bank 82,08 MDH, Label vie (43,38 MDH) et AFMA (36,02 MDH). La capitalisation boursière s'est établie, quant à elle, à près de 545,98 milliards de dirhams (MMDH).



Les meilleures performances de la semaine ont été réalisées par Sothema (+11,65% à 1.370 DH), Société des boissons du Maroc (+6,74% à 2.423 DH), Eqdom (+3,99% à 909,9 DH), Ib Maroc.com (+3,96% à 18,92 DH) et Cartier Saada (+3,85% à 27 DH).



Les plus fortes baisses ont été accusées par Salafin (-9,09% à 580 DH), Afriquia Gaz (-4,97% à 3.706 DH), BMCI (-4,13% à 441 DH), CDM (-3,94% à 610 DH) et Ennakl (-3,65% à 32,76 DH).