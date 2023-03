Performance hebdomadaire. La Bourse de Casablanca dans le rouge

14/03/2023

La Bourse de Casablanca a clôturé la semaine allant du 6 au 10 mars courant sur une note négative, son principal indice, le MASI, lâchant 1,45% à 10.557,71 points (pts).



Le MASI 20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, a cédé 1,69% à 843,56 pts et le MASI ESG a perdu 1,39% à 799,35 points. Depuis le début d'année, ces trois indices affichent des contre-performances respectives de 1,52%, 1,62% et 0,71%.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a abandonné, lui, 0,59% à 861,06 points (+2,58% depuis le début de l'année), rapporte la MAP.



Sur le plan sectoriel, 16 indices ont terminé la semaine dans le rouge, contre 6 en hausse, tandis que celui des boissons est resté stable.



Les secteurs de la chimie a plongé de 7,11%, soit la plus forte baisse de la semaine. L'indice des loisirs et hôtels a perdu 4,02%, celui de la participation et promotion immobilières a lâché 3,22% et celui des transport » 3,06%.



Du côté des gagnants, le secteur de l'électricité a pris 2,04%, celui des sociétés de placement immobilier a gagné 1,71% et celui de la santé 0,69%.



Le volume global des échanges s'est élevé à près de 311,46 millions de dirhams (MDH), dont plus de 311,14 MDH réalisés sur le marché central actions.



Sur le podium des valeurs les plus actives de la semaine figurent BMCI avec un volume de 98,97 MDH, soit une part de 31,81%, devançant BCP (45,54 MDH et une part de 14,64%) et Atlantasanad (23,23 MDH et une part de 7,46%).

S'agissant de la capitalisation boursière, elle s'est chiffrée à plus de 551,91 milliards de dirhams.



Aux valeurs individuelles, Atlantasanad (-8,99% à 120 DH), IB Maroc.com (-7,53% à 22,1 DH), SNEP (-7,21% à 515 DH), Maghreb Oxygene (-5,92% à 263,1 DH) et Sonasid (-5,69% à 532 DH) ont accusé les plus forts replis de la semaine.



A la hausse, Disway (+4,46% à 750 DH), Timar (+3,94% à 181,9 DH), AGMA (+3,39% à 6.100 DH), AFMA (+2,68% à 1.305 DH) et Stokvis Nord Afrique (+2,42% à 12,27 DH) ont affiché les meilleures performances.