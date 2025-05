Pendy Jenny-Rose : « HWPL milite pour une paix mondiale fondée sur des bases solides et durables »

HWPL (Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light) est une organisation internationale qui œuvre pour la paix dans le monde. Au Maroc, cette ONG se distingue par des initiatives destinées à encourager les jeunes à devenir des messagers de paix et à structurer l’enseignement de la culture de la paix dans les établissements scolaires.

Coordinatrice de l’éducation à la paix de HWPL au Maroc, Pendy Jenny-Rose nous en dit davantage sur cette organisation qui plaide aussi pour la cessation des conflits armés à l’échelle planétaire. Entretien.



Libé : Présentez-nous HWPL ainsi que ses principales missions.



Pendy Jenny-Rose : Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL) est une ONG internationale fondée en 2013, œuvrant pour la construction d’une paix durable et la cessation définitive des conflits armés. Elle est accréditée auprès de l’ECOSOC des Nations unies et travaille en coopération avec des gouvernements, des organisations internationales, la société civile et les citoyens.



Pour répondre aux enjeux complexes de la paix, HWPL a mis en place une approche holistique structurée autour de trois départements stratégiques :

• Le Département du droit international : Il est en charge de la promotion de la Déclaration de Paix et de Cessation des Guerres (DPCW). Cette déclaration, proclamée en mars 2016, a été rédigée par le président de HWPL, Man Hee Lee, accompagné de 19 experts juridiques internationaux. Composée de 10 articles et 38 clauses, elle vise à renforcer le droit international pour prévenir les conflits et promouvoir une culture mondiale de la paix.

• Le Département de la religion : Il encourage le dialogue interreligieux à travers des rencontres régulières entre leaders spirituels, comme le programme “Dialogue interreligieux sous les arbres de paix”. L’objectif est de surmonter les préjugés religieux, de clarifier les écritures et de favoriser l’unité interconfessionnelle.

• Le Département de l’éducation à la paix : Il développe des programmes éducatifs destinés aux jeunes et aux éducateurs pour inculquer les valeurs de paix, de tolérance et de respect de la diversité. En partenariat avec des institutions éducatives, HWPL agit pour que les générations futures deviennent des ambassadeurs de la paix.



Pourquoi la religion est-elle un axe essentiel pour HWPL ?



La religion peut être source de conflits mais aussi un puissant levier de réconciliation. HWPL agit pour transformer ce potentiel en force de paix. A travers des plateformes de dialogue comme le WARP Office (World Alliance of Religions’ Peace), des leaders religieux de différentes confessions se réunissent pour clarifier les écritures, échanger sur les vérités fondamentales et, surtout, déconstruire les interprétations extrémistes ou erronées.

Ce dialogue constant contribue à instaurer la confiance mutuelle entre les communautés religieuses et à poser les bases d’une coexistence pacifique durable.



Pourquoi adopter une approche multidimensionnelle pour la paix ?



Les causes des conflits sont multiples : politiques, religieuses, sociales, économiques… C’est pourquoi HWPL adopte une approche intégrée et inclusive, impliquant à la fois les citoyens, les autorités publiques, les leaders religieux et les jeunes.

Par exemple, en novembre 2024 à Casablanca, une conférence en partenariat avec la Fondation Orient Occident a été organisée pour encourager les jeunes à devenir messagers de paix. Parallèlement, HWPL a lancé une formation pour éducateurs à la paix avec l’ONG JIVEP à Tanger, afin de structurer l’enseignement de la culture de la paix dans les écoles marocaines.

Cette synergie d’actions permet de construire des fondations solides et durables pour la paix.



En quoi consiste la Déclaration de Paix et de Cessation des Guerres (DPCW)?



La DPCW est une déclaration juridique ambitieuse qui propose des solutions concrètes pour prévenir les conflits et établir une gouvernance mondiale axée sur la paix. Elle couvre des domaines clés tels que l’interdiction de l’usage de la force, la résolution pacifique des différends et le rôle des citoyens dans la construction de la paix.



HWPL mène une campagne mondiale de soutien à la DPCW, avec pour objectif final son adoption par l’Assemblée générale des Nations unies. Pour cela, l’ONG organise des conférences diplomatiques, des rencontres parlementaires et mobilise les jeunes, les femmes et les leaders religieux pour porter ce message jusqu’aux instances décisionnelles.



Pouvez-vous citer des exemples de succès concrets obtenus par HWPL ?



L’un des exemples les plus marquants est le processus de paix à Mindanao, aux Philippines.

Pendant des décennies, la région a été le théâtre de conflits sanglants entre communautés chrétiennes et musulmanes, alimentés par des tensions identitaires et des revendications autonomistes.

En 2014, HWPL, sous la direction du président Man Hee Lee, est intervenue en organisant des rencontres de dialogue interreligieux et intercommunautaire, en impliquant à la fois des leaders religieux, des responsables militaires et des représentants politiques.



Un accord de paix historique a été signé entre les parties, avec l’engagement de maintenir le dialogue, de renoncer à la violence et de collaborer à la reconstruction sociale.

Depuis, la région connaît une stabilité progressive, et les efforts de HWPL ont été salués par les autorités locales et internationales. Ce succès démontre que la paix n’est pas une utopie, mais une réalité possible lorsque les bonnes volontés se réunissent et que la société civile est impliquée.



Propos recueillis par Alain Bouithy