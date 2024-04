Pékin proteste après une inspection d'îles disputées par des députés japonais

28/04/2024

Pékin a protesté contre Tokyo après la tournée d'îles disputées en mer de Chine orientale effectuée par des députés japonais, l'ambassade chinoise au Japon dénonçant une "action provocatrice".



Une délégation de cinq membres conduite par l'ex-ministre de la Défense Tomomi Inada, connue pour ses positions nationalistes, s'est jointe à des responsables gouvernementaux lors d'une inspection maritime samedi autour de ces îlots inhabités, appelés îles Senkaku au Japon et Diaoyu en Chine.



"Diaoyu Dao et les îles associées font partie de manière inhérente du territoire de la Chine", a déclaré un porte-parole de l'ambassade de Chine à Tokyo dans un communiqué publié dimanche sur son site internet.

"En réponse aux actions illicites et provocatrices du Japon, la Chine a présenté des doléances solennelles à la partie japonaise", ajoute-t-il.



Ces îles reculées sont de longue date l'une des sources de crispation entre les deux pays qui revendiquent chacun leur souveraineté sur ce territoire.



Les incursions de bateaux chinois, notamment des garde-côtes et de pêcheurs, se sont intensifiées depuis quelques années à proximité de ces îlots, contrôlés par le Japon. Des actions systématiquement condamnées par Tokyo.



Les tensions entre les deux pays, qui entretiennent des relations historiquement tendues, sont montées d'un cran depuis le début du rejet en mer par le Japon de l'eau traitée de la centrale nucléaire endommagée de Fukushima, le 24 août 2023.

La Chine a accusé Tokyo de traiter la mer comme un "égout" et suspendu en réponse toutes ses importations de produits de la mer japonais.



"Je trouve cela difficile d'oublier que les garde-côtes chinois pénètrent dans ces eaux territoriales comme si elles leur appartenaient", a déclaré Mme Inada à des médias japonais depuis le navire d'inspection.



Cette inspection qui a duré plusieurs heures avait été organisée par la ville japonaise d'Ishigaki (Sud) située dans la région d'Okinawa. Les députés ont utilisé un drone pour examiner l'une des îles, selon la télévision publique japonaise NHK.